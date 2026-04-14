Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Thỏa thuận ngừng bắn Trung Đông: Lợi thế chiến lược có nghiêng về Iran?

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran làm dấy lên tranh luận về bên hưởng lợi thực sự, khi nhiều dấu hiệu cho thấy Tehran có thể củng cố vị thế chiến lược.

Dương Linh
Theo dõi VietnamPlus

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khi các bên đều tuyên bố đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những điều khoản và diễn biến thực tế sau xung đột có thể mang lại lợi thế đáng kể cho Iran.

Dù chịu tổn thất về nhân sự cấp cao, Tehran vẫn cho thấy khả năng duy trì bộ máy và nhanh chóng tái cấu trúc lực lượng, qua đó bảo toàn năng lực chiến lược. Việc chấp nhận ngừng bắn trong điều kiện các cuộc tấn công chấm dứt cũng giúp Iran tránh leo thang quân sự trực diện, đồng thời củng cố ảnh hưởng tại khu vực.

Diễn biến này đặt ra câu hỏi về cục diện Trung Đông trong giai đoạn tới, khi tương quan lợi ích giữa các bên có dấu hiệu dịch chuyển./.

