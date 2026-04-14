Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tuyên bố Iran muốn đạt thỏa thuận

Ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền Washington đã nhận được cuộc gọi từ Iran vào sáng cùng ngày, trong đó Tehran bày tỏ mong muốn đạt một thỏa thuận.

Ông Trump cho biết Washington cũng sẵn sàng tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump thừa nhận các cuộc đàm phán gặp trở ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ đã bắt đầu một số biện pháp kiểm soát vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ không tiết lộ liệu có vòng đàm phán mới nào trước khi lệnh ngừng bắn hiện tại kết thúc vào ngày 21/4, song nhiều cơ quan truyền thông dẫn nguồn từ quan chức Mỹ và khu vực cho biết cả hai bên đều để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán.

Ông Trump cho biết nút thắt trong các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề hạt nhân, với ưu tiên của Mỹ là thu hồi urani đã làm giàu của Iran.

Các quan chức Mỹ cho biết dù vẫn duy trì sức ép quân sự, trong đó có việc phong tỏa eo biển Hormuz, các cuộc đàm phán vẫn diễn ra với sự trung gian từ Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn. Mỹ cũng cảnh báo sẽ can thiệp nếu bất kỳ tàu nào của Iran tiếp cận khu vực phong tỏa.

Về phía Iran, hãng tin bán chính thức Fars đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày cảnh báo sẽ sử dụng các năng lực quân sự mới nếu cuộc xung đột với Mỹ và Israel tiếp tục.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik ngày 13/4 tuyên bố nước này đã chuẩn bị đủ số lượng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) cho chiến dịch tác chiến tiếp theo.

Ông Talaei-Nik khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã bảo đảm dự trữ chiến lược về tiềm lực tên lửa, thiết bị bay không người lái, đạn dược và các loại vũ khí khác, cho phép tiếp tục các hoạt động tấn công và phòng thủ hiệu quả.

Cùng ngày, trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng nỗ lực của Mỹ nhằm phong tỏa eo biển Hormuz là một hành động đáp trả gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu./.

