Xung đột tại Trung Đông: Iran cho rằng cần thời gian để đàm phán đạt kết quả

Sau khi đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan không đạt thỏa thuận, ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng không nên kỳ vọng các cuộc đàm phán với Mỹ có thể đạt được thỏa thuận chỉ sau một vòng duy nhất.

Đài truyền hình IRIB dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nêu rõ: “Đương nhiên, ngay từ đầu chúng ta không nên kỳ vọng đạt được thỏa thuận trong một phiên đàm phán. Không ai có kỳ vọng như vậy."

Theo ông Baqaei, Tehran tin tưởng các cuộc tiếp xúc với Pakistan, cũng như các đối tác khác trong khu vực, sẽ tiếp tục.

Cuộc thương lượng kéo dài hơn 20 tiếng giữa Iran và Mỹ đã kết thúc ngày 12/4 mà không đạt kết quả.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, quan chức dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Iran, Washington chưa tạo được lòng tin đối với Tehran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf nêu rõ các thành viên trong phái đoàn đàm phán Iran đã đưa ra những sáng kiến mang tính xây dựng. Ông cho rằng "giờ là thời điểm Washington phải quyết định liệu có thể giành được lòng tin của Tehran hay không."

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JP Vance cho biết Washington cần một cam kết chắc chắn rằng Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân và không tìm các công cụ giúp nước này có thể nhanh chóng chế tạo được vũ khí hạt nhân.

Cả hai bên đều cho rằng đã nêu rất rõ quan điểm của mình và quy trách nhiệm cho đối phương đã làm đàm phán đổ vỡ. Không bên nào ra chỉ dấu về những gì sẽ xảy ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 14 ngày hiện nay kết thúc vào ngày 22/4.

Trong một tuyên bố sau khi đàm phán kết thúc, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục vai trò tạo điều kiện cho đối thoại giữa Iran và Mỹ trong những ngày tới.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ishaq Dar nêu rõ Pakistan hy vọng Tehran và Washington sẽ tiếp tục các nỗ lực để đạt được hòa bình lâu dài và thịnh vượng trong khu vực, và điều quan trọng là hai bên cần giữ đúng cam kết thực thi lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực.

Cộng đồng quốc tế cũng bày tỏ thất vọng khi đàm phán tại Islamabad không đạt kết quả. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Australia Penny Wong kêu gọi hai bên duy trì lệnh ngừng bắn và nối lại đàm phán, đồng thời hy vọng các bên liên quan sẽ sớm đạt được giải pháp cho xung đột tại Trung Đông.

Bà Wong còn cảnh báo “bất kỳ hành vi leo thang nào trong xung đột cũng sẽ gây tổn thất nhân đạo lớn hơn và tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu."

Tương tự, Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting nhận định việc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad chưa đạt được đột phá là “đáng thất vọng.” Tuy nhiên, ông cho rằng trong ngoại giao, việc chưa đạt được kết quả không có nghĩa là ngừng nỗ lực.

Trong khi đó, Hàn Quốc tuyên bố sẽ duy trì hệ thống ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn tại Trung Đông.

Trong cuộc họp đánh giá khẩn cấp về kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng, giới chức Hàn Quốc cho rằng ngay cả khi Mỹ và Iran cuối cùng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, hoạt động vận chuyển dầu mỏ và các cơ sở sản xuất năng lượng ở Trung Đông phải mất thời gian đáng kể để khôi phục.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì hệ thống đối phó khẩn cấp hiện nay cho đến khi xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran chấm dứt./.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận Iran từ chối các điều kiện của Mỹ, trong đó yêu cầu then chốt là Tehran phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi năng lực cho phép nhanh chóng đạt được loại vũ khí này.