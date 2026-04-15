Israel và Liban nhất trí đàm phán trực tiếp sau cuộc ‘thảo luận hiệu quả' ở Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigot ngày 14/4 cho biết Israel và Liban đã nhất trí tiến hành các đàm phán trực tiếp sau khi đã có các “cuộc thảo luận hiệu quả" giữa hai bên tại Washington.

Trong một tuyên bố, ông Tommy Pigott cho biết: "Các bên tham gia đã có những cuộc thảo luận hiệu quả về các bước tiến hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban. Tất cả các bên đã nhất trí khởi động đàm phán trực tiếp vào thời điểm và địa điểm được hai bên cùng thống nhất."

Ngoài ra ông Tommy Pigott còn cho biết phía Mỹ chúc mừng hai nước về cột mốc lịch sử này và bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán tiếp theo.

Theo tuyên bố trên, mọi thỏa thuận ngừng bắn đều cần phải đạt được giữa hai chính phủ, với sự trung gian của Mỹ, chứ không phải thông qua bất kỳ con đường riêng biệt nào.

Thông báo trên được đưa ra sau khi các phái viên của Israel và Liban đã có hơn hai giờ đồng hồ đàm phán dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Israel và Liban đã đưa ra những kỳ vọng khác nhau về một thỏa thuận hòa bình trong cuộc đàm phán, với việc Israel nhấn mạnh vào việc giải giáp Hezbollah, trong khi Liban kêu gọi ngừng bắn và các biện pháp cụ thể để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra./.

