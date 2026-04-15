Phó Tổng thống Mỹ nói sẽ tìm kiếm "thỏa thuận lớn" với Iran

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đang tiến “rất gần đến hồi kết.” Ông đưa ra phát biểu này khi trả lời phỏng vấn hãng tin FOX News.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance cùng ngày cho biết ông sẽ thúc đẩy một “thỏa thuận lớn” với Iran trong các cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới tại Pakistan, dự kiến diễn ra trong tuần này.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng tất cả các bên, mặc dù đã “mất lòng tin” trong nhiều thập kỷ, đều mong muốn đạt được một thỏa thuận.

Phó Tổng thống Vance đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia vòng đàm phán kéo dài 21 giờ với các quan chức Iran cuối tuần trước, song không đạt kết quả.

Ngoài ông Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, cũng dự kiến tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo.

Một quan chức Mỹ cho biết hiện vẫn chưa có lịch trình chính thức cho các vòng đàm phán tiếp theo. Trước đó, ngày 14/4, Tổng thống Trump nói với tờ The New York Post rằng vòng đàm phán mới có thể diễn ra "trong 2 ngày tới" tại Pakistan.

Vấn đề cốt lõi trong các cuộc đàm phán là chương trình hạt nhân của Iran. Theo The New York Times, Mỹ đã đề xuất Iran đình chỉ hoạt động hạt nhân của Iran trong 20 năm, trong khi Tehran nêu thời hạn 5 năm.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đưa ra khuyến cáo các tổ chức tài chính quốc tế không được hỗ trợ Iran để "lách" các lệnh trừng phạt của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh: “Các tổ chức tài chính cần lưu ý rằng bộ này đang tận dụng toàn bộ các công cụ và thẩm quyền hiện có, đồng thời sẵn sàng áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của Iran"./.

Tổng thống Donald Trump đề cập khả năng tổ chức vòng đàm phán mới với Iran Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên ở Islamabad, Tổng thống Trump tiết lộ vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể diễn ra tại Pakistan "trong 2 ngày tới."