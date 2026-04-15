Phó Tổng thống Mỹ nói sẽ tìm kiếm "thỏa thuận lớn" với Iran

Phó Tổng thống Mỹ James David Vance cho biết ông sẽ thúc đẩy một “thỏa thuận lớn” với Iran trong các cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới tại Pakistan, dự kiến diễn ra vào tuần này.

Phương Oanh-Quang Thịnh
Phó Tổng thống Mỹ James David Vance tuyên bố sẽ thúc đẩy một "thỏa thuận lớn" với Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đang tiến “rất gần đến hồi kết.” Ông đưa ra phát biểu này khi trả lời phỏng vấn hãng tin FOX News.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance cùng ngày cho biết ông sẽ thúc đẩy một “thỏa thuận lớn” với Iran trong các cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới tại Pakistan, dự kiến diễn ra trong tuần này.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng tất cả các bên, mặc dù đã “mất lòng tin” trong nhiều thập kỷ, đều mong muốn đạt được một thỏa thuận.

Phó Tổng thống Vance đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia vòng đàm phán kéo dài 21 giờ với các quan chức Iran cuối tuần trước, song không đạt kết quả.

Ngoài ông Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, cũng dự kiến tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo.

Một quan chức Mỹ cho biết hiện vẫn chưa có lịch trình chính thức cho các vòng đàm phán tiếp theo. Trước đó, ngày 14/4, Tổng thống Trump nói với tờ The New York Post rằng vòng đàm phán mới có thể diễn ra "trong 2 ngày tới" tại Pakistan.

Vấn đề cốt lõi trong các cuộc đàm phán là chương trình hạt nhân của Iran. Theo The New York Times, Mỹ đã đề xuất Iran đình chỉ hoạt động hạt nhân của Iran trong 20 năm, trong khi Tehran nêu thời hạn 5 năm.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đưa ra khuyến cáo các tổ chức tài chính quốc tế không được hỗ trợ Iran để "lách" các lệnh trừng phạt của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh: “Các tổ chức tài chính cần lưu ý rằng bộ này đang tận dụng toàn bộ các công cụ và thẩm quyền hiện có, đồng thời sẵn sàng áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của Iran"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xung đột tại Trung Đông #Mỹ-Iran #Đàm phán trực tiếp #Thỏa thuận Iran Mỹ
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel muốn bình thường hóa quan hệ với Liban

Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh nước này và Liban không có bất kỳ tranh chấp lớn nào, mà chỉ có vấn đề về Hezbollah. Vì thế, Israel mong muốn có được hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Liban.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel quyết duy trì chiến dịch tấn công Hezbollah

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dù đã đạt được một số mục tiêu nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và các chiến dịch quân sự sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian tới.