Iran cảnh báo hệ lụy toàn cầu nếu eo biển Hormuz bị đe dọa

Ngày 13/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ mối đe dọa an ninh nào đối với eo biển Hormuz đều sẽ kéo theo những hệ lụy quy mô lớn đối với thương mại toàn cầu.

Cụ thể, theo thông cáo đăng tải trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, phát biểu trên được ông Pezeshkian đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, khi đề cập tới tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn các tàu thuyền tới và rời các cảng của Iran đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Tổng thống Iran Pezeshkian nhấn mạnh Tehran luôn theo đuổi mục tiêu bảo đảm dòng chảy vận tải thông suốt qua tuyến hàng hải huyết mạch này, đồng thời cảnh báo rằng mọi mối đe dọa đối với an ninh khu vực sẽ gây ra những tác động sâu rộng đối với thương mại toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Pezeshkian cũng khẳng định Iran hoàn toàn sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản trong khuôn khổ bảo vệ lợi ích quốc gia.

Liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình gần đây giữa Iran và Mỹ tại thủ đô Islamabad (Pakistan), ông Pezeshkian nhấn mạnh thiện chí và sự nghiêm túc của Tehran trong việc hướng tới một thỏa thuận bền vững.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian cho biết, dù hai bên đã đạt được một số đồng thuận nhất định, song những yêu sách "quá mức" từ phía Mỹ đã cản trở việc hoàn tất một thỏa thuận cuối cùng.

Ông Pezeshkian tái khẳng định Iran sẵn sàng tiếp tục đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân Iran, đồng thời cho rằng châu Âu có thể đóng vai trò mang tính xây dựng, thúc đẩy Mỹ tuân thủ các khuôn khổ này.

Tổng thống Iran cũng lưu ý rằng cách tiếp cận dựa trên đe dọa, gây sức ép hoặc hành động quân sự không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm gia tăng mức độ phức tạp, đồng thời khẳng định ngoại giao vẫn là con đường ưu tiên để thu hẹp sự khác biệt.

Đề cập đến vấn đề hạt nhân, ông Pezeshkian cho biết Iran trước đó đã đạt được những thỏa thuận cụ thể với các quốc gia châu Âu, với khuôn khổ rõ ràng và minh bạch.

Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh nước này chưa bao giờ tìm cách hành động ngoài các quy định quốc tế và sẵn sàng tiếp tục đàm phán trên cơ sở tôn trọng các quy định quốc tế.

Về phía mình, Tổng thống Pháp Macron cho biết ông đã trao đổi với ông Donald Trump, nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa vấn đề Liban vào thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Iran, Mỹ và Israel.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng chia sẻ quan điểm liên quan đến hồ sơ hạt nhân của Iran cũng như những diễn biến xoay quanh eo biển Hormuz.

Trước đó, các phái đoàn Iran và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài tại Islamabad nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, song chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng./.

