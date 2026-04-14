Iran có thể thiệt hại 435 triệu USD/ngày do Mỹ phong tỏa Hormuz

Theo một ước tính, việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ khiến Iran thiệt hại khoảng 435 triệu USD mỗi ngày, bao gồm 276 triệu USD từ xuất khẩu bị mất, chủ yếu là dầu thô và hóa dầu.

Miad Maleki, nhà phân tích thuộc nhóm nghiên cứu Quỹ bảo vệ dân chủ (FDD), đã đưa ra ước tính nói trên dựa trên giả định Iran xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày với mức giá thời chiến khoảng 87 USD/thùng, và cho rằng hơn 90% lượng dầu này được vận chuyển qua đảo Kharg, nằm trong Vịnh Ba Tư.

Các nhà phân tích khác chỉ ra rằng mức thiệt hại tiềm tàng của Iran phụ thuộc vào một số yếu tố chưa rõ, bao gồm mức độ “không thể xuyên thủng” của lệnh phong tỏa của Mỹ, cũng như khả năng Iran có thể chuyển hướng xuất khẩu dầu qua cảng Jask nằm ngoài eo biển Hormuz đến đâu.

Thiệt hại trong ngắn hạn cũng sẽ được bù đắp phần nào bởi lượng dầu mà Iran đã có sẵn trên các tàu ngoài khơi. Theo Kpler, tính đến cuối tháng 3, Iran được ước tính có khoảng 154 triệu thùng dầu đang neo ngoài khu vực Vịnh bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa.

Mỹ ngày 13/4 cho biết đã bắt đầu ngăn chặn các tàu ra vào các cảng của Iran tại eo biển Hormuz, nhằm gia tăng sức ép buộc Iran mở lại tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng này sau khi các cuộc đàm phán hòa bình sụp đổ.

Khi được hỏi liệu mục tiêu của việc cản trở này là buộc Iran mở lại eo biển hay quay lại bàn đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực rằng “cả hai điều đó, chắc chắn, và còn hơn thế nữa.”

Phát biểu của ông Trump tại Nhà Trắng được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trở về từ Pakistan mà không đạt được thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần của tuần trước trở nên mong manh hơn khi căng thẳng ở Trung Đông gia tăng.

Trước đó trong ngày, ông Trump đã cảnh báo các “tàu tấn công nhanh” của Iran không được tiến gần lực lượng Mỹ đang thực thi việc đóng cửa. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng nếu bất kỳ tàu nào trong số này tiến lại gần khu vực phong tỏa của Mỹ thì chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, bằng cùng hệ thống tiêu diệt mà Mỹ sử dụng chống lại những kẻ buôn ma túy trên biển.

Tổng thống Trump công bố kế hoạch phong tỏa hôm 12/4 trong một bài đăng trên mạng xã hội, cáo buộc Tehran thực hiện “sự tống tiền toàn cầu” khi tiếp tục siết chặt lưu thông qua eo biển. Ông Trump cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ áp dụng đối với “bất kỳ và tất cả các tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz.”

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó bổ sung rằng lực lượng Mỹ “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ những cảng không thuộc Iran.”

Theo, CENTCOM, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với các tàu của mọi quốc gia đi vào hoặc rời khỏi những cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman./.

