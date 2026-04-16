Nga, Trung Quốc, Nhật Bản ủng hộ tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ-Iran

Ngày 15/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định tình hình tại Vịnh Persian rất phức tạp; đồng thời khẳng định lập trường của Moskva trong việc không tham gia cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn của kênh India Today, ông Peskov tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên giữ liên lạc với Iran, Israel và Mỹ thông qua một số kênh nhất định. Qua đó, giúp Moskva bày tỏ lập trường, giải thích quan điểm và kêu gọi cho tiến trình hòa đàm.

Cũng trong ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, trong đó khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với việc duy trì lệnh ngừng bắn và tiến trình hòa đàm giữa Tehran và Washington.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị nêu rõ các cuộc hòa đàm hiện nay hướng tới các lợi ích cơ bản của người dân Iran và cũng là hy vọng chung của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng hướng tới hòa bình, ổn định ở Trung Đông sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần qua song không đạt được sự đồng thuận.

Trong một động thái liên quan diễn ra cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi khẳng định việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có ý nghĩa tối quan trọng. Nhận định này được ông Motegi đưa ra trong cuộc điện đàm lần thứ tư với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát hôm 28/2.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ Tokyo đặc biệt kỳ vọng tiến trình đàm phán sớm được nối lại và đạt được thỏa thuận cuối cùng trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Motegi một lần nữa nhấn mạnh tính cấp thiết của việc khôi phục ổn định tại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Iran nhanh chóng bảo đảm quyền tự do và an toàn hàng hải cho mọi tàu thuyền di chuyển qua tuyến hàng hải này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ quan điểm của Iran liên quan đến tiến trình hòa đàm cũng như triển vọng trong thời gian tới, trong khi phía Nhật Bản khẳng định tiếp tục ủng hộ các nỗ lực ngoại giao./.

