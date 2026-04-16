Kỳ vọng ngoại giao Mỹ-Iran giúp giá vàng thế giới ổn định

Giá vàng thế giới duy trì sự ổn định trong phiên giao dịch sáng 16/4, giữa bối cảnh giới đầu tư đang tập trung đánh giá triển vọng từ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông, kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt rủi ro lạm phát toàn cầu.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,1%, lên mức 4.825,94 USD/ounce.

Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 15/4, giá vàng ghi nhận mức giảm 1,1% sau khi đã chạm mức cao nhất trong vòng một tháng vào phiên sáng cùng ngày.

Thị trường vàng hiện đang được hưởng lợi từ sự hạ nhiệt của giá dầu thô trong những ngày gần đây. Giá năng lượng thấp hơn đã làm giảm bớt nỗi lo về lạm phát - yếu tố vốn khiến các ngân hàng trung ương có xu hướng duy trì lãi suất ở mức cao, gây bất lợi cho những tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Theo một nguồn tin thân cận, Mỹ và Iran đang xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai tuần nhằm tạo không gian cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn đang bị đình trệ do lệnh phong tỏa kép từ cả hai phía.

Hãng tin Associated Press cho biết hai bên đã đạt được một "thỏa thuận về nguyên tắc" để tiếp tục con đường ngoại giao sau vòng đàm phán đầu tiên tại Pakistan.

Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã giảm nhẹ khả năng tái bùng phát xung đột khi khẳng định cuộc xung đột kéo dài gần 7 tuần qua đang "sắp đi đến hồi kết."

Trên thị trường các kim loại quý khác, tính đến đầu phiên sáng nay, giá bạc tăng 0,16%, đạt mức 79,53 USD/ounce. Giá bạch kim và palladium ghi nhận mức tăng lần lượt là 0,87% và 1,43%.

Tại thị trường trong nước, vào đầu giờ sáng 16/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 170,00-173,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

