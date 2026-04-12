Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran chi phối các thị trường

Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới phần lớn tăng điểm khi đóng cửa vào ngày 10/4.

Giới phân tích cho rằng đây là đợt tăng chủ yếu do yếu tố tâm lý, khi nhà đầu tư chuẩn bị cho các cuộc đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran - được kỳ vọng sẽ định hướng xu hướng của thị trường cổ phiếu.

Tờ “The National” ngày 11/4 dẫn lời bà Daniela Hathorn - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Capital.com - cho rằng thị trường ngày càng giao dịch dựa trên sự lạc quan xung quanh thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông.

Giá cổ phiếu tăng khi nhà đầu tư tin rằng thỏa thuận sẽ được duy trì và cú sốc năng lượng tồi tệ nhất có thể đã qua.

Theo bà Daniela Hathorn, đà phục hồi của các chỉ số lớn phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt từ định giá rủi ro leo thang sang kỳ vọng ổn định.

Tuy nhiên, đà tăng này dường như vẫn chủ yếu dựa vào tâm lý và vị thế đầu tư, hơn là sự cải thiện thực chất của các yếu tố nền tảng, khiến thị trường dễ tổn thương nếu kịch bản này bị thách thức.

Trong khi đó, ông Christian Gattiker - Giám đốc nghiên cứu tại công ty tài chính Thụy Sĩ Julius Baer - cho rằng, nhận định thỏa thuận ngừng bắn trong tuần này “đã tạo ra một trong những bước ngoặt kịch tính nhất trong năm… làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện của thị trường.”

Thị trường chuyển từ trạng thái ‘sốc’ sang ‘bị ép mua’ chỉ trong vài giờ.

Tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng nhẹ khi đóng cửa, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, các chỉ số này lần lượt tăng 3,6%, 4,7% và 3%, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London đi ngang khi nhà đầu tư vẫn thận trọng và theo dõi sát các cuộc đàm phán Mỹ - Iran. Chỉ số DAX của Frankfurt cũng không thay đổi nhiều, trong khi CAC 40 của Paris tăng nhẹ.

Tại châu Á, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 5 tuần khi rủi ro giảm phát trong lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc dịu bớt. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) cũng tăng, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Tokyo bật tăng gần 2% nhờ kỳ vọng vào các cuộc đàm phán.

Không chỉ chứng khoán, tâm lý kỳ vọng từ thỏa thuận ngừng bắn cũng tác động đến các thị trường khác. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu giảm sau khi từ bỏ mức tăng trước đó và ghi nhận mức giảm trong tuần sau thông tin về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Giá dầu Brent giảm 0,75% xuống còn 95,20 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,33% xuống 96,57 USD/thùng.

Trong khi đó, giá vàng giảm nhẹ nhưng vẫn tăng trong tuần khi đồng USD suy yếu do tác động từ các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.

Kim loại quý này - vốn được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát - giảm gần 1% xuống 4.748,73 USD/ounce, khép lại một tuần tăng khoảng 2%.

Hiện các phái đoàn từ Washington, do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, và Tehran đang có mặt tại Pakistan để bắt đầu đàm phán, với hy vọng chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ bảy và gây gián đoạn nghiêm trọng tới thị trường, các nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực dầu mỏ./.

