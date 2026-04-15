Venezuela mở rộng hợp tác dầu khí với doanh nghiệp Mỹ

Ngày 14/4, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã hoan nghênh những tiến triển mới trong lĩnh vực dầu khí sau khi ký các thỏa thuận hợp tác với tập đoàn năng lượng Chevron của Mỹ, nhằm tăng sản lượng khai thác và thu hút đầu tư nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại Phủ Tổng thống Miraflores, bà Rodríguez nhấn mạnh những cải cách mới liên quan đến Luật Dầu khí được thông qua tại nước này, đã mở đường cho môi trường đầu tư ổn định hơn, giúp các tập đoàn, công ty và nhà đầu tư nước ngoài yên tâm mở rộng hoạt động.

Bà khẳng định Venezuela có đầy đủ cơ sở pháp lý để đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư và triển vọng phát triển lâu dài, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong khuôn khổ những thỏa thuận trên, Chevron và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (Pdvsa) đã ký 2 hợp đồng quan trọng, theo đó Chevron nâng tỷ lệ sở hữu tại liên doanh Petroindependencia lên 49%, từ mức 34% trước đó.

Liên doanh này hoạt động tại vành đai dầu Orinoco-khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất của Venezuela. Ngoài ra, các thỏa thuận này cũng cho phép Chevron tham gia thăm dò, khoan và khai thác tại mỏ Ayacucho 8 cũng thuộc khu vực trên.

Bên cạnh đó, Pdvsa và Chevron còn đạt được thỏa thuận hoán đổi tài sản giữa một mỏ khí và một mỏ dầu, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng về sản lượng trong thời gian tới. Đại diện Chevron tại Venezuela Javier La Rosa đánh giá đây là bước khởi đầu cho “một giai đoạn hợp tác mới,” đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của tập đoàn này ở quốc gia trên.

Hiện Mỹ đã cấp phép cho một số tập đoàn, trong đó có Chevron để tiếp tục hoạt động tại Venezuela bất chấp lệnh cấm vận được áp đặt từ năm 2019. Nhờ đó, sản lượng dầu mỏ của nước này đã phục hồi đáng kể, đạt khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2025, tăng mạnh so với mức đáy 360.000 thùng/ngày hồi năm 2020. Theo Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu mỏ của Venezuela trong tháng 3/2026 đã vượt mốc 1 triệu thùng/ngày.

Ngành dầu khí, trụ cột của nền kinh tế Venezuela, đang từng bước hồi phục sau nhiều năm suy giảm tăng trưởng do thiếu đầu tư và tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế./.

Việt Nam-Nga đẩy mạnh hợp tác về thăm dò địa chất và khai thác dầu khí Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn phía Nga đã đầu tư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia.