Venezuela đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phục hồi ngành dầu khí

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 18/2 đã tiếp Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại thủ đô Caracas trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này thúc đẩy hợp tác quốc tế và tái cấu trúc ngành năng lượng sau những biến động chính trị gần đây.



Theo Bộ Truyền thông Venezuela, cuộc gặp nhằm làm sâu sắc hơn chương trình nghị sự song phương và chiến lược giữa hai nước. Qatar thời gian qua đóng vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc giữa Caracas và Washington, đồng thời là địa điểm trung chuyển lợi nhuận từ hoạt động bán dầu của Venezuela theo một cơ chế được Mỹ phê chuẩn.



Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về việc Venezuela sẽ cung cấp hàng triệu thùng dầu cho Mỹ để bán theo giá thị trường và nguồn thu từ việc bán dầu này sẽ được quản lý theo cơ chế giám sát do Washington thiết lập nhằm bảo đảm phục vụ lợi ích của người dân hai nước.

Lợi nhuận từ dầu mỏ sẽ được chuyển qua một tài khoản ở nước ngoài tại Qatar trước khi chuyển tiếp cho chính quyền của bà Rodríguez với sự chấp thuận của Washington.



Cùng ngày, Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM), Tướng Francis Donovan, đã thăm Venezuela và hội đàm với bà Rodríguez cùng các bộ trưởng phụ trách quốc phòng và nội vụ. Theo thông báo từ phía Venezuela, hai bên nhất trí xây dựng chương trình hợp tác song phương nhằm chống nạn buôn bán ma túy, khủng bố và xử lý các vấn đề liên quan đến di cư.



Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cho biết Tướng Donovan đã gặp các binh sỹ Mỹ bảo vệ cơ sở ngoại giao và làm việc với chính quyền lâm thời để đánh giá tình hình an ninh.

Phía Mỹ nhấn mạnh các cuộc thảo luận tập trung vào môi trường an ninh và các bước triển khai kế hoạch ổn định tình hình tại Venezuela, hướng tới mục tiêu xây dựng một quốc gia ổn định và thịnh vượng.



Trong diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/2 đã bổ sung tập đoàn dầu khí Pháp Maurel & Prom vào danh sách các công ty được phép hoạt động tại Venezuela, bên cạnh BP, Chevron, Eni, Repsol và Shell.

Giấy phép chung cập nhật của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho phép các doanh nghiệp này và các công ty con thực hiện các giao dịch liên quan đến lĩnh vực dầu khí tại Venezuela với một số điều kiện nhất định nhằm thúc đẩy sản lượng năng lượng của quốc gia Nam Mỹ./.

