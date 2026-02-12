Venezuela thúc đẩy đối thoại năng lượng với Mỹ để phục hồi ngành dầu khí

Kinh tế

Bộ Truyền thông Venezuela thông báo hai bên tập trung thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, điện lực và khả năng thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân Mỹ.

Một nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela ở Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: France24/TTXVN)
Một nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela ở Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: France24/TTXVN)

Ngày 11/2 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez, đã hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Chris Wright, tại Phủ Tổng thống Miraflores, ở thủ đô Caracas.

Cuộc gặp diễn ra, với sự tham dự của Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, và đại diện ngoại giao Venezuela tại Mỹ, Félix Plasencia.

Bộ Truyền thông Venezuela thông báo hai bên tập trung thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, điện lực và khả năng thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela cho biết chuyến thăm của ông Wright nhằm thúc đẩy tầm nhìn của Tổng thống Trump về một Venezuela “thịnh vượng," trong đó khu vực tư nhân Mỹ được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hóa ngành dầu khí và lưới điện của nước này. Bộ trưởng Wright cũng dự kiến thăm một số mỏ dầu tại Venezuela.

Chính quyền Tổng thống lâm thời Rodríguez đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Washington, vốn bị cắt đứt từ năm 2019. Caracas đã thông qua cải cách Luật Dầu khí vào tháng 1 vừa qua, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư nước ngoài và hợp tác với Mỹ.

Những tuần gần đây, Nhà Trắng cũng từng bước nới lỏng một số biện pháp trừng phạt, cấp giấy phép cho việc cung cấp thiết bị, vận chuyển tàu biển và một số hoạt động cảng biển, hàng không liên quan đến ngành dầu khí Venezuela.

Venezuela đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu thô thêm 18% trong năm 2026. Năm 2025, nước này đạt sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, phục hồi đáng kể so với mức đáy khoảng 360.000 thùng/ngày năm 2020, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức trên 3 triệu thùng/ngày đầu những năm 2000. Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 303 tỷ thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Venezuela kể từ sau chiến dịch quân sự của Nhà Trắng bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro tại Caracas hôm 3/1./.

