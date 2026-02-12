Quốc gia nhiều dầu mỏ nhất châu Phi cấp phép cho nước ngoài khai thác

Ngày 11/2, Libya - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, đã cấp các giấy phép thăm dò và khai thác dầu khí mới cho một số công ty nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên sau 17 năm quốc gia Bắc Phi này tiến hành hoạt động cấp phép trong lĩnh vực năng lượng, sau hơn một thập kỷ bất ổn chính trị.

Các doanh nghiệp được cấp phép lần này gồm tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron và công ty ALTEO của Hungary. Ngoài ra, các liên danh Repsol (Tây Ban Nha) với BP (Anh), Repsol với MOL (Hungary), cùng Eni North Africa với QatarEnergy cũng được cấp giấy phép.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) Masoud Suleman cho rằng quyết định này đánh dấu sự trở lại của niềm tin và việc nối lại hoạt động ở một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của Libya sau thời gian dài gián đoạn và nhiều thách thức.

Người đứng đầu NOC cam kết bảo đảm sự “liêm chính, minh bạch, cơ hội bình đẳng” và tối đa hóa lợi ích quốc gia.

Libya đang nỗ lực thu hút các tập đoàn năng lượng lớn trên toàn cầu trở lại, đồng thời đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu thêm 850.000 thùng/ngày trong 25 năm tới.

Hiện quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này sản xuất khoảng 1,5 triệu thùng dầu/ngày và sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, ước tính khoảng 48,4 tỷ thùng.

Tuy nhiên, ngành dầu khí nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề an ninh, khi Libya vẫn trong tình trạng chia rẽ sau chính biến năm 2011.

Tháng trước, Libya đã ký các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 20 tỷ USD với TotalEnergies và ConocoPhillips nhằm tăng sản lượng dầu trong 25 năm tới./.

Syria ký kết thỏa thuận bước ngoặt về khai thác dầu khí ngoài khơi Syria hợp tác với Mỹ và Qatar phát triển mỏ dầu khí ngoài khơi, mở ra cơ hội phục hồi ngành năng lượng sau xung đột kéo dài gần 15 năm.