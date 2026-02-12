Bộ Công Thương sẽ ban hành danh mục phế liệu tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Bộ Công Thương đang xây dựng Thông tư quy định danh mục phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Tại tờ trình dự thảo Thông tư, Cục Xuất nhập khẩu nêu rõ việc ban hành văn bản này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng; tăng cường quản lý, ngăn ngừa nguy cơ Việt Nam trở thành điểm trung chuyển phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Khoản 3 Điều 40 Luật Quản lý ngoại thương quy định: Trong trường hợp cần ngăn ngừa tình trạng gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, chuyển tải bất hợp pháp hoặc nguy cơ gian lận thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định, công bố công khai hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Theo dự thảo, Thông tư ban hành kèm theo hai danh mục gồm: Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Danh mục này không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam.

Đối tượng áp dụng gồm: Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu; các tổ chức, cơ quan quản lý hoạt động này; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Thông tư được xây dựng bảo đảm tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan .

Về thời hạn có hiệu lực, dự thảo Thông tư kế thừa danh mục hàng hóa đã qua sử dụng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BCT và danh mục phế liệu quy định tại Thông tư số 18/2024/TT-BCT, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

Việc ban hành Thông tư được xác định là biện pháp quản lý, điều tiết theo từng giai đoạn, tạo cơ sở pháp lý minh bạch, thống nhất cho các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời góp phần kiểm soát chặt chẽ hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu phế liệu và hàng hóa đã qua sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, Thông tư mới dự kiến có hiệu lực kể từ ngày Nghị định thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và kéo dài đến hết ngày 31/12/2029./.