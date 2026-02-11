Kinh tế

OPEC: Nhu cầu dầu thô thế giới sẽ giảm 400.000 thùng một ngày trong quý 2

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng, nhu cầu thế giới đối với dầu thô của OPEC+ dự kiến đạt trung bình 42,20 triệu thùng/ngày trong quý 2/2026, giảm từ mức 42,60 triệu thùng/ngày của quý 1/2026.

Nhà máy lọc dầu tại Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 11/2 dự báo nhu cầu toàn cầu đối với dầu thô từ khối này và các đối tác, gọi chung là OPEC+, sẽ giảm 400.000 thùng/ngày trong quý 2/2026 so với quý trước đó.

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng vừa được công bố, nhu cầu thế giới đối với dầu thô của OPEC+ dự kiến đạt trung bình 42,20 triệu thùng/ngày trong quý 2/2026, giảm từ mức 42,60 triệu thùng/ngày của quý 1/2026.

Đáng chú ý, cả hai con số dự báo này đều được giữ nguyên so với báo cáo tháng trước, cho thấy cái nhìn nhất quán của tổ chức này về sự chững lại của thị trường trong ngắn hạn.

Liên minh OPEC+ đã bắt đầu tăng sản lượng vào năm ngoái sau giai đoạn dài cắt giảm để hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, nhóm đã tạm dừng lộ trình này trong quý 1/2026 trước những cảnh báo về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu.

Dự kiến, đại diện của 8 quốc gia thành viên chủ chốt sẽ nhóm họp vào ngày 1/3 tới để quyết định liệu có tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 4/2026 hay không.

Trong báo cáo lần này, OPEC vẫn duy trì dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu ở mức 1,34 triệu thùng/ngày vào năm 2027 và 1,38 triệu thùng/ngày trong năm 2026. Đáng chú ý, dự báo triển vọng cho năm 2026 của OPEC đang ở mức lạc quan hơn đáng kể so với các tổ chức khác, điển hình là Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Về năng lực cung ứng thực tế, sản lượng của OPEC+ trong tháng 1/2026 đạt 42,45 triệu thùng/ngày, giảm 439.000 thùng/ngày so với tháng 12/2025.

Theo báo cáo, sự sụt giảm này chủ yếu do sản lượng tại Kazakhstan, Nga, Venezuela và Iran đều đi xuống./.

