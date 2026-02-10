Đồng Tháp: Giá cá điêu hồng nuôi lồng bè cận Tết giảm sâu

Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026, giá cá điêu hồng nuôi lồng bè thương phẩm tại một số vùng nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giảm mạnh do cung vượt cầu, nhiều hộ thu hoạch cùng lúc, khiến người nuôi đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Theo ghi nhận tại khu vực nuôi cá lồng bè trên sông Tiền, phường Thới Sơn, các hộ nuôi đang bước vào cao điểm thu hoạch cá điêu hồng phục vụ thị trường Tết.

Tuy nhiên, giá cá hiện chỉ dao động quanh mức 28.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, hộ nuôi cá điêu hồng lồng bè tại phường Thới Sơn cho biết, vừa xuất bán hơn 10 tấn cá với mức giá 28.000 đồng/kg. "Với giá này, người nuôi lỗ khoảng 11.000–12.000 đồng/kg, do chi phí thức ăn, con giống và nhân công đều ở mức cao," ông Bỉnh nói.

Theo các hộ nuôi, nguyên nhân chính khiến giá cá điêu hồng giảm sâu là do sản lượng tăng nhanh trong khi sức tiêu thụ chậm. Ông Nguyễn Công Chánh, hộ nuôi cá tại phường Thới Sơn, cho hay thời gian qua nhiều hộ mở rộng quy mô hoặc tăng mật độ nuôi, dẫn đến tình trạng thu hoạch đồng loạt. Bên cạnh đó, vào dịp cận Tết Nguyên đán, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên thịt gia súc, gia cầm, khiến cá điêu hồng khó tiêu thụ hơn.

"Thời điểm hiện nay, nhiều thương lái ngưng mua hoặc chỉ thu mua cầm chừng do các vựa cá không có nhu cầu," ông Chánh chia sẻ.

Trước việc giá cá điêu hồng nuôi lồng bè xuống thấp, nhiều hộ dân lựa chọn "neo" cá lại, chấp nhận rủi ro hao hụt và dịch bệnh để chờ giá phục hồi sau Tết.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết gia đình đang neo lại khoảng 140 tấn cá, chưa tiếp tục thu hoạch nhằm hạn chế thua lỗ. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian nuôi cũng khiến chi phí tăng thêm, nhất là giá thức ăn đã tăng khoảng 300 đồng/kg so với trước.

Không ít hộ nuôi đã thu hoạch sớm và chịu thua lỗ có tâm lý "treo bè", tạm ngưng thả nuôi vụ mới để tránh rủi ro. Thực tế này đặt ra áp lực lớn đối với sinh kế của người nuôi cá lồng bè trên địa bàn tỉnh.

Theo ngành chức năng địa phương, để hạn chế tình trạng "được mùa mất giá", người nuôi cá điêu hồng cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp chế biến, tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, việc nắm bắt thông tin thị trường, dự báo cung – cầu và lựa chọn thời điểm thu hoạch hợp lý được xem là yếu tố then chốt giúp giảm rủi ro.

Ngành nông nghiệp Đồng Tháp cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ chuyển giao khoa học – công nghệ trong nuôi trồng thủy sản lồng bè, hướng người dân nuôi theo quy trình an toàn, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thị trường xuất khẩu, qua đó ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 11.661 lồng bè nuôi thủy sản, sản lượng thu hoạch ước đạt 75.150 tấn. Mô hình nuôi thủy sản lồng bè có tỷ suất lợi nhuận bình quân từ 15–30% sau khoảng 6 tháng nuôi, song việc mở rộng quy mô còn phụ thuộc vào quy hoạch và các quy định về điều kiện vùng nuôi.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát triển các mô hình nuôi thủy sản kết hợp như nuôi cá mương vườn, cá ruộng lúa. Dù diện tích không lớn, các mô hình này cho hiệu quả kinh tế cao, với tỷ suất lợi nhuận từ 43–62%, phù hợp với hộ dân quy mô nhỏ, vốn đầu tư thấp và rủi ro ít, góp phần đa dạng hóa sinh kế và phát triển thủy sản bền vững./.

