Thị trường hoa, cây cảnh Tết: Sức mua tăng, giá ổn định

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất, mua bán hoa-cây cảnh tại nhiều vùng chuyên canh trên cả nước trở nên nhộn nhịp.

Nông dân phấn khởi khi cây, hoa sinh trưởng tốt, mẫu mã đẹp, sức mua tăng dần và giá bán cơ bản ổn định.

Tại vùng quất cảnh tại Thanh Hà (thành phố Hải Phòng) càng gần Tết càng thêm nhộn nhịp, sức mua tăng dần.

Theo các chủ vườn, năm nay quất Tết đẹp, quả sai và giá bán tương đương với Tết năm ngoái.

Sát chân cầu Hợp Thanh, xã Thanh Hà, những vườn quất cảnh đang vào độ đẹp với sắc vàng rực rỡ. Vùng quất cảnh nằm cạnh đường tỉnh 390 nên nơi đây có lợi thế thu hút người dân đi ngắm, chọn mua. Việc vận chuyển nhờ đó cũng thuận lợi.

Quất Thanh Hà được biết đến với ưu điểm là cây chắc, khỏe, quả đều, chơi bền và trưng Tết được trên 3 tháng. Vườn quất của gia đình Nguyễn Văn Quý, thôn Lại Xá 2, xã Thanh Hà năm nay có khoảng 400 cây bán Tết. Anh Quý cho biết ưu điểm của quất Thanh Hà là chơi bền cây, quả tươi, mã sáng tự nhiên, không rụng, người chơi có thể yên tâm về chất lượng quả.

Theo anh Quý, giá bán quất Tết năm nay tương đương với Tết năm ngoái, giá dao động từ 300.000-2 triệu đồng/cây gồm cả chậu.

"Càng gần Tết, lượng khách mua càng tăng, đặc biệt là hai ngày cuối tuần 7-8/2 vừa rồi sức mua tăng vọt. Nhiều gia đình tranh thủ cuối tuần đi sắm Tết nên mưa rét vẫn đông người tới vườn chọn mua," anh Quý chia sẻ. Đến ngày 9/2, vườn quất của anh Quý đã tiêu thụ được 60%.

Còn tại vườn quất của gia đình bà Dương Thị Lập và Dương Văn Chín có 200 gốc quất bán Tết. Cách tết chừng 2 tháng, khách hàng từ Quảng Ninh đặt mua 80 cây.

Vườn quất của gia đình bà Dương Thị Lập có 200 gốc quất bán dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cách tết chừng 2 tháng, khách hàng từ Quảng Ninh đã đặt mua 80 cây. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

"Thời tiết thuận lợi, ít mưa, không rét nên năm nay quất phát triển tốt, mẫu mã đẹp. Trừ lượng khách đặt sớm, mấy ngày nay bắt đầu nhiều khách lẻ mua tại vườn. Đến ngày 9/2, vườn còn khoảng 60 cây sẽ bán tiếp từ nay đến 30 Tết," bà Lập cho biết.

Để có được những cây quất đạt tiêu chuẩn cung ứng ra thị trường, đòi hỏi nông dân chăm bón rất kỳ công. "Nông dân phải tính thời gian ra lộc các thời điểm, phun thuốc cho cây phát triển và sâu bệnh không phá hoại, khi có quả, phải tỉa bỏ những loại quả không hợp lệ, khi ra thị trường, quất mới đẹp được," ông Nguyễn Đức Nhân, Trưởng thôn Lại Xá 2, xã Thanh Hà chia sẻ.

Nông dân Thanh Hà nổi tiếng với kinh nghiệm, truyền thống trồng cây ăn quả, từ khi lựa chọn chuyển sang trồng cây quất cảnh, nhiều hộ dân tiếp tục học hỏi kỹ thuật canh tác cây cảnh ở các nơi và về ứng dụng trên đồng đất quê mình.

Theo ông Hoàng Đức Nhân, cách đây 20 năm, người địa phương trồng quất dưới gốc cây vải để lấy quả ăn. Sau đó, có 5-7 hộ học hỏi các nơi chuyển sang trồng quất cảnh. Dần dần, người dân thấy hiệu quả kinh tế nên chuyển đổi theo và đến nay có khoảng 25 hộ trồng quất cảnh.

Thu hoạch 1 năm đối với 1 sào quất đến lúc bán 80-85 triệu đồng/sào.

Cây quất cảnh ở Thanh Hà giờ đây mang lại nguồn thu nhập chính vào dịp cuối năm cho người dân địa phương, lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Nghề trồng quất cảnh đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng dịp Tết đang góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã Thanh Hà.

Ông Hoàng Văn Thức, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng luôn chọn quất cảnh Thanh Hà để trang trí nhà dịp Tết vì ưa thích ưu điểm của quất Thanh Hà là: cây khỏe, quả đều, chơi bền. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Đối với nghề trồng quất cảnh, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hà Vũ Thị Hảo, đặc thù của cây quất cảnh phụ thuộc một phần vào thú chơi cây cảnh của người dân vào dịp cuối năm nên có thời điểm giá quất có giá trị cao tuy nhiên có thời điểm giá trị chỉ ở mức trung bình, có khi thu hoạch bán không hết được.

Nông dân Thanh Hà vừa tích cực học hỏi kỹ thuật chăm sóc vừa năng động tìm hiểu thị trường, chủ động trong tiêu thụ.

Về định hướng thời gian tới, xã Thanh Hà cho biết tiếp tục duy trì ổn định diện tích trồng quất và tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn chú trọng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho các hộ nông dân, quảng bá nhãn hiệu để cây quất cảnh tạo nguồn thu nhập cao bền vững cho người dân địa phương.

Thành phố Hải Phòng hiện có nhiều vùng trồng quất cảnh bán Tết. Cùng với xã Thanh Hà, những ngày qua, các vùng trồng quất Tết ở phường An Dương và xã An Khánh... đều tấp nập khách mua.

Quất cảnh là một loại cây mang biểu tượng về sự may mắn và đủ đầy. Mỗi một chậu quất rời vườn, theo chân khách để làm đẹp không gian Tết cho các gia đình đều gửi gắm theo ước mong của người nông dân về một năm nhiều tài lộc đến với mọi nhà trong năm mới.

Còn tại Vĩnh Long những ngày giáp Tết Nguyên đán, 2 làng nghề chuyên trồng hoa cảnh ở phường Long Đức (tỉnh Vĩnh Long) nhộn nhịp hoạt động sản xuất, mua bán phục vụ thị trường Tết.

Hoa nở đẹp đúng dịp Tết tại làng nghề đang hút hàng, được thương lái và người dân trong, ngoài tỉnh đặt mua từ sớm.

Hoa ở làng nghề hoa cảnh Vĩnh Yên, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long, được nhà vườn tập kết cho khách hàng dễ chọn mua. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Khoảng một tuần trở lại đây, sức mua tăng rõ rệt, ước có gần 50% sản lượng hoa của làng nghề đã được thương lái đặt mua. Nhiều vườn hoa được thương lái đặt mua gần hết số hoa trồng.

Trên các tuyến đường trong khu vực làng nghề, các chậu hoa được tập kết chờ vận chuyển đi tiêu thụ; người trồng hoa tập trung chăm sóc, hoàn thiện sản phẩm và giao hàng cho thương lái.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, làng nghề hoa cảnh Vĩnh Yên, phường Long Đức, vụ hoa Tết năm nay gia đình ông trồng khoảng 6.000 chậu hoa cảnh các loại như cúc, vạn thọ, phụng vĩ trên diện tích 6.000m2.

Trong số 1.500 chậu cúc của gia đình, ngoại trừ một số ít bị nở sớm, còn lại đều sinh trưởng tốt, nở đúng thời điểm và đã được thương lái đặt mua trên 90% sản lượng từ tuần trước.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bảy, cùng làng nghề hoa cảnh, cho biết vườn hoa với 3.000 chậu chủ yếu các loại cúc, cát tường, vạn thọ của gia đình đã được thương lái đặt mua gần hết.

Theo bà Bảy, giá hoa cảnh năm nay ổn định, đầu ra thuận lợi, giúp gia đình bà có nguồn thu khá trong dịp Tết.

Bên cạnh những nhà vườn có hoa nở đẹp, đúng thời điểm và tiêu thụ thuận lợi, một số hộ trồng hoa gặp khó khăn do hoa nở không đúng dịp Tết, dẫn đến việc tiêu thụ chậm hoặc phải bán với giá thấp. Trong khi đó, chi phí sản xuất tăng, nhất là giá vật tư nông nghiệp, phân bón và nhân công, đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của người trồng hoa.

Lao động ở làng nghề hoa cảnh Vĩnh Yên giao cho khách hàng. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ông Nguyễn Hồng Công, khóm Vĩnh Yên, phường Long Đức, cho biết vụ sản xuất năm nay gia đình ông trồng 2.000 chậu vạn thọ, cúc, mào gà, hướng dương và phụng vỹ; trong đó nhiều chậu nở hoa không đúng dịp Tết nên rất khó tiêu thụ; thương lái chỉ xem mà không đặt cọc trong khi cùng thời điểm này những năm trước, thương lái đã đặt mua gần hết số lượng.

“Chi phí đầu tư vụ hoa Tết năm nay tăng khoảng 20% so với năm trước, đến nay gia đình tôi đã đầu tư hơn 40 triệu đồng cho vụ này, nhưng hoa khó tiêu thụ nên tôi đang rất lo lắng,” ông Công nói.

Phường Long Đức hiện có 2 làng nghề trồng hoa cảnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận từ năm 2011, với 170 hộ trồng hoa. Hàng năm, 2 làng nghề này đạt doanh thu từ 16-17 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 350 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân khoảng 7,7 triệu đồng/người/tháng.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 2 làng nghề sản xuất khoảng 375.000 chậu hoa cảnh các loại, tăng 10% so với năm trước. Đến nay, nông dân đã tiêu được gần 50% sản lượng; giá bán các loại hoa kiểng cơ bản ổn định so với năm trước. Cụ thể, vạn thọ, cúc các loại, dạ yến thảo, cát tường... có giá dao động từ 60.000-150.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 200.000-500.000 đồng/cặp, tùy chất lượng, loại giống và thời điểm bán.

Ông Nguyễn Văn Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Đức, cho biết thời gian qua, để bảo tồn và phát triển 2 làng nghề này, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ, đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; hạ thế điện, hỗ trợ người dân làng nghề tiếp cận nguồn nước sạch phục vụ sản xuất; thực hiện các đề tài tuyển chọn, nhân giống hoa...

Vườn hoa làng nghề hoa cảnh Vĩnh Yên. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trồng hoa cảnh tiêu thụ sản phẩm, đồng thời bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy ban Nhân dân phường Long Đức đã ban hành kế hoạch bố trí, sắp xếp các điểm kinh doanh thời vụ hoa cảnh trên địa bàn.

Các khu vực kinh doanh hoa cảnh, hoa chậu được bố trí tập trung tại những tuyến đường phù hợp, bảo đảm khoảng cách an toàn giao thông và thuận tiện cho người dân tham quan, mua sắm.

Thời gian kinh doanh hoa cảnh dự kiến từ ngày 6/2 đến trưa ngày 16/2; riêng hoa chậu được bố trí kinh doanh trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 10/2.

Các hộ trồng hoa cảnh thuộc hai làng nghề trên địa bàn phường Long Đức được miễn thu phí mặt bằng, góp phần giảm chi phí và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Bên cạnh đó, địa phương còn bố trí khu vực trang trí tiểu cảnh phục vụ người dân vui xuân, chụp ảnh, đồng thời sắp xếp bãi giữ xe với diện tích phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách tham quan và mua sắm trong những ngày cao điểm giáp Tết.

Với sự chủ động của chính quyền địa phương trong công tác tổ chức chợ hoa, người dân ở 2 làng nghề hoa cảnh của Long Đức kỳ vọng sức mua sẽ tăng mạnh trong những ngày cao điểm cận Tết, giúp người trồng hoa ổn định thu nhập và giữ vững nghề truyền thống./.

