Giá vàng ngày 3/2: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng và bạc thế giới tiếp tục giảm trong phiên 2/2, dù đà lao dốc đã thu hẹp phần nào khi giới giao dịch bình tĩnh nhìn lại sự đảo chiều đột ngột của đợt tăng giá kỷ lục trước đó.

Trong phiên giao dịch ngày 2/2 (rạng sáng 3/2 giờ Việt Nam), đà giảm vẫn tiếp diễn khi giá vàng giao ngay mất thêm 4,4% xuống 4.679,36 USD/ounce. Tương tự, giá bạc giảm 5,3% xuống 80,69 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD - được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - phiên này phục hồi 0,3% cũng góp phần gây áp lực lên thị trường các kim loại quý.

Tính chung trong hai phiên giao dịch gần nhất, giá vàng đã "bốc hơi" hơn 13% và giá bạc giảm gần 34%. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là diễn biến tạm thời.

Chuyên gia phân tích độc lập Ross Norman trấn an rằng dù đà giảm diễn ra nhanh và mạnh nhưng mức giá hiện tại mới chỉ quay về ngưỡng của ba tuần trước. Ông khẳng định đây là một sự điều chỉnh đáng kể nhưng hoàn toàn không đồng nghĩa với việc chu kỳ tăng giá đã chấm dứt.

Đợt điều chỉnh sâu này diễn ra sau khi giá vàng đã tăng quá nóng, từ mức đỉnh kỷ lục gần 5.600 USD xuống quanh vùng 4.700 USD/ounce - mất gần 900 USD/ounce.

Nguyên nhân kích hoạt đà bán tháo là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo, cùng với quyết định nâng ký quỹ giao dịch kim loại quý của Tập đoàn CME.

Nhưng dù thị trường vàng và bạc vừa trải qua hai phiên bán tháo mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, giới phân tích vẫn nhận định xu hướng tăng giá của các kim loại quý này vẫn còn nguyên vẹn và kỳ vọng sẽ có những đỉnh giá mới được thiết lập vào cuối năm nay.

Ngân hàng đầu tư UBS dự báo giá vàng sẽ đạt kỷ lục mới trên 6.200 USD/ounce vào cuối năm. Lạc quan hơn, ngân hàng JP Morgan thậm chí còn đưa ra dự báo vàng phá ngưỡng 6.300 USD/ounce.

Deutsche Bank cũng duy trì mục tiêu giá vàng đạt 6.000 USD/ounce nhờ nhu cầu bền vững của nhà đầu tư.

Tại Việt Nam, sáng 3/2, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

