Đồng Nai khởi công, thông xe kỹ thuật nhiều dự án với tổng vốn 33.000 tỷ đồng

Ngày 3/2, tại xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ khởi động Dự án chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Dự án có quy mô 1.500ha với tổng mức đầu tư khoảng 30.500 tỷ đồng gồm: Khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn, diện tích 410ha; Khu sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi và chế biến sản phẩm nông sản công nghệ cao, diện tích 76ha; Khu trồng cây ăn trái, cây dược liệu, diện tích 600ha; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, diện tích 80ha…

Phát biểu tại lễ khởi động dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết Đồng Nai là địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Bên cạnh việc phát triển công nghiệp và dịch vụ, tỉnh luôn xác định nông nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần giữ ổn định xã hội và phát triển bền vững.

Hiện nay, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt khoảng 95.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; chăn nuôi tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực, với quy mô đàn gia súc, gia cầm thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Nông nghiệp Đồng Nai hiện vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi. Vì vậy, việc hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tập trung, sản xuất gắn với chế biến và thị trường là hướng đi tất yếu, là con đường mà tỉnh đang kiên trì theo đuổi.

Việc khởi động dự án chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận Lợi chính là bước đi cụ thể để hiện thực hóa định hướng đó.

Dự án không chỉ góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chiều sâu, mà còn hướng tới xây dựng mô hình sản xuất hiện đại, khép kín, tuần hoàn - từ con giống, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long nhấn mạnh.

Xã Thuận Lợi là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp tập trung. Tỉnh Đồng Nai mong muốn thu hút những doanh nghiệp có năng lực, có tâm, có tầm, cùng đồng hành lâu dài với địa phương để xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Hiện nay, tỉnh đang triển khai các thủ tục đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

"Đề nghị sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả. Đối với doanh nghiệp đang quan tâm và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Đồng Nai, tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ trong khuôn khổ pháp luật; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, để dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội," ông Nguyễn Kim Long khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Lợi Nguyễn Ngọc Cường, địa phương có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Tuy nhiên, quy mô sản xuất hiện nay còn phân tán, nhỏ lẻ; toàn xã mới có 12 trang trại chăn nuôi nhỏ và vừa cùng 87 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, số lượng vật nuôi còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

Do đó, Dự án Chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất.

Khi được triển khai, dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hình thành chuỗi liên kết sản xuất khép kín, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình nông nghiệp xanh, hiện đại và phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân trên địa bàn xã.

Ban tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thuận Lợi. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Đồng thời, dự án sẽ thúc đẩy đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất và hạ tầng xã hội, từng bước hình thành diện mạo kiến trúc, không gian phát triển mới cho xã Thuận Lợi, gắn phát triển kinh tế với công tác quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường và mục tiêu phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các sở ngành và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng định hướng và đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài Dự án Chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, cùng ngày, tỉnh Đồng Nai còn khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật 4 dự án gồm: Dự án Trường Tiểu học Tín Nghĩa (phường Bình Lộc); Dự án Đường ven sông Cái (phần tuyến đường) trên địa bàn các phường Trấn Biên, Tam Hiệp; thông xe kỹ thuật Dự án Cầu Thống Nhất, thuộc tuyến đường trục trung tâm Biên Hòa và Dự án Đường Vành đai 1, Long Khánh.

Tổng mức đầu đầu tư của 5 dự án khởi công, khởi động, thông xe kỹ thuật gần 33.000 tỷ đồng./.

