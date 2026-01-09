Tây Ninh: Thu hút đầu tư chăn nuôi công nghệ cao, đòn bẩy tái cơ cấu nông nghiệp

Tây Ninh hiện là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao nhờ lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng.

Đây không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn được xem là “đòn bẩy” quan trọng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Hút vốn đầu tư vào chăn nuôi công nghệ cao

Với thế mạnh truyền thống về nông nghiệp, Tây Ninh sở hữu quỹ đất khoảng 600.000 ha, tạo dư địa lớn để phát triển các mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Giai đoạn 2021-2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 3,64%/năm; riêng năm 2025, tăng trưởng đạt 4,24%.

Xác định chăn nuôi công nghệ cao là hướng đi trọng tâm trong tái cơ cấu nông nghiệp, Tây Ninh chủ động xúc tiến, mời gọi và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình khảo sát, đầu tư và triển khai dự án. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, áp dụng công nghệ tiên tiến, từng bước xây dựng các chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn, chăn nuôi đến chế biến, tiêu thụ.

Các doanh nghiệp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đang gia tăng đầu tư vào Tây Ninh nhờ lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư thông thoáng. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, hiện nay trên địa bàn đã hình thành các chuỗi liên kết chăn nuôi thông qua đầu tư trang trại theo hình thức gia công của nhiều doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, CJ Vina Agri, Emivest Feedmill Việt Nam, Ba Huân, San Hà.

Các chuỗi liên kết này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kiểm soát tốt dịch bệnh và bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm chăn nuôi.

Đáng chú ý, chuỗi Tổ hợp ứng dụng chăn nuôi công nghệ cao của Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đang trở thành điểm nhấn trong thu hút đầu tư nông nghiệp của tỉnh.

Chuỗi này bao gồm các Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh; 6 dự án chăn nuôi gà thịt, gà giống, lợn thịt, lợn giống; Tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm DHP và nhà máy ấp trứng Bel Gà.

Bên cạnh đó, Tây Ninh còn có chuỗi chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam với mô hình Food-Farm-Feed, gồm 1 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, 12 dự án chăn nuôi và nhà máy giết mổ, chế biến thực phẩm công nghệ cao.

Năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu hành trình hợp tác chiến lược giữa Tây Ninh với các tập đoàn chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao uy tín.

Trong số đó, liên doanh Hùng Nhơn-De Heus hướng tới hiện thực hóa chuỗi 12 dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030, chuỗi dự án này sẽ được triển khai theo lộ trình cụ thể với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Dự kiến đến năm 2030, chuỗi dự án có thể đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho liên doanh De Heus-Hùng Nhơn, đồng thời tạo động lực quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương theo hướng hiện đại, bền vững.

Không chỉ thu hút đầu tư vào chăn nuôi heo, gia cầm, Tây Ninh còn ghi nhận sự xuất hiện của một số trang trại bò sữa công nghệ cao, ứng dụng các giải pháp hiện đại trong quản lý đàn, chăm sóc, vắt sữa và xử lý môi trường, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, hướng tới thị trường xuất khẩu.

Động lực tái cơ cấu nông nghiệp Tây Ninh

Theo ông Nguyễn Đình Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, ngành chăn nuôi của tỉnh đang chuyển mạnh sang mô hình chuỗi liên kết, từng bước thay thế hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ.

Chăn nuôi nông hộ hiện chỉ còn chiếm khoảng 30–40% tổng đàn, trong khi chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao ngày càng giữ vai trò chủ đạo.

Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công các hạng mục chính nhằm sớm hoàn thiện Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Để thúc đẩy xu hướng này, Tây Ninh đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp phát triển chăn nuôi theo hướng tự động hóa, bảo đảm an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị từ chăn nuôi trang trại-giết mổ-chế biến-tiêu thụ, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, tăng giá trị gia tăng, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Đến nay, toàn tỉnh có 163 dự án trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; trong đó, 102 trang trại đang hoạt động (chiếm 62,58%) và 61 dự án chưa hoạt động (chiếm 37,4%).

Các trang trại quy mô lớn đều áp dụng mô hình trại lạnh, khép kín, tự động hóa, đi kèm hệ thống xử lý chất thải hoàn chỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững.

Ở tầm chiến lược, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh xác định giai đoạn tới sẽ tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Đặc biệt, Tây Ninh chú trọng mời gọi các tập đoàn lớn, có thương hiệu mạnh, công nghệ hiện đại, sử dụng đất hiệu quả, qua đó hình thành chuỗi sản xuất- cung ứng ổn định, bền vững, tạo giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế địa phương, trong đó nông nghiệp công nghệ cao là một trụ cột quan trọng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, tỉnh xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Việc tinh gọn thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và phát triển nguồn nhân lực, được xem là giải pháp then chốt để xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Song song đó, Tây Ninh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối giữa các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với các trung tâm kinh tế lớn. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi.

Những kết quả này cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Tây Ninh và khẳng định định hướng thu hút đầu tư của tỉnh là đúng đắn.

Thông qua các dự án chăn nuôi công nghệ cao, Tây Ninh từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn nông nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp và thúc đẩy liên kết doanh nghiệp-hợp tác xã-nông dân, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn và bền vững./.

Đồng Tháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bền vững Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác định nông nghiệp là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, liên kết theo chuỗi giá trị.