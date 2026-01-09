Hà Nội xử lý 4.770 vụ vi phạm gian lận thương mại, hàng giả

Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tại điểm cầu Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nêu rõ quá trình chống buôn lậu, hàng giả cho thấy hoạt động sản xuất hàng giả thường tập trung tại các khu vực hẻo lánh, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra.

Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và nền tảng số đặt ra thách thức mới trong khi cơ chế kiểm soát, chế tài xử lý chưa theo kịp.

“Để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đề xuất Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia kiến nghị Quốc Hội, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật theo hướng tăng nặng chế tài xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm trên không gian mạng,” ông Nguyễn Mạnh Quyền kiến nghị.

Tính đến ngày 15/12/2025, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chủ trì và phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra 5.099 vụ, xử lý 4.770 vụ việc; số vụ chuyển cơ quan điều tra 83 vụ việc; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước (bao gồm tiền phạt hành chính, tiền buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiền bán hàng tịch thu, tiền lãi đã nộp) 102 tỷ 135 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy, tái chế 20 tỷ 82 triệu đồng.

Theo Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03), các đối tượng thường lợi dụng dịch vụ chuyển phát, giao hàng nhanh, sự thông thoáng về xuất nhập khẩu để buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng dễ vận chuyển, có giá trị cao như ngoại tệ, vàng, kim cương, thuốc lá, thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng buôn lậu thường tập kết hàng hóa tại nhà riêng, các nhà ở bỏ trống tại các khu chung cư cao tầng gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát...

Lực lượng chức năng kiểm tra, thống kê số lượng tại một kho hàng phát hiện số lượng lớn nước hoa giả. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Đồng tình với ý kiến trên, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thông tin thêm phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, chủ yếu là giả về hình thức hoặc về chất lượng. Riêng với mặt hàng là thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc giả, các đối tượng thường thành lập nhiều công ty "ma" hoặc doanh nghiệp bình phong, có chức năng nhập khẩu-phân phối để hợp thức hóa hàng giả, tạo vỏ bọc kinh doanh hợp pháp.

Một hình thức mới là nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ hoặc gói, thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận, rất khó phát hiện bằng kiểm tra thông thường...

“Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên môi trường thương mại điện tử hiện nay gặp nhiều khó khăn do các tài khoản bán hàng hay thay đổi tên, thay đổi đường dẫn; các phiên bán hàng trực tuyến có chạy quảng cáo trên Facebook bị xóa, không để lại dấu vết ngay sau khi chốt đơn; nhiều tài khoản mạng xã hội lừa dối người tiêu dùng thông qua dụ dỗ chuyển tiền đặt cọc nhưng không giao hàng hoặc giao hàng không đúng giao kết...,” bà Nguyễn Kiều Oanh cho biết.

Tại hội nghị, các đại biểu có chung ý kiến, trong thời gian đầu mới thành lập Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường, phòng Kinh tế xã hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường được giao là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 xã, phường nhưng đây là nhiệm vụ mới sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong khi đó, phòng phải thường xuyên tiếp nhận, xử lý công việc thuộc những lĩnh vực khác như kinh tế, đất đai, xây dựng là những lĩnh vực cũng đang có nhiều điểm nóng, khối lượng công việc lớn... nên còn gặp khó khăn, lúng túng, chậm trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 xã, phường./.

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả Chính phủ đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 397 Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.