Lâm Đồng kiểm soát không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến

Ngày 9/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó đặc biệt là tăng cường kiểm soát chặt chẽ không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến đánh bắt thủy sản trên biển.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến đầu tháng 1/2026, tổng số tàu cá đăng ký toàn tỉnh là 8.210 tàu; tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác đạt trên 90%.

Toàn tỉnh có 8.115 tàu cá đã cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 98,76%; tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là 1.773/1.941 tàu, đạt 91,34%.

Đến hết năm 2025, toàn tỉnh đã kiểm soát 68.760 lượt tàu xuất bến, nhập bến tại các cảng biển trong tỉnh.

Bên cạnh đó, rà soát, thống kê và tổ chức quản lý chặt đối với tàu cá không đủ điều kiện cấp phép cũng được các đơn vị triển khai quyết liệt.

Hiện toàn tỉnh còn khoảng 770 tàu cá đã hết hạn giấy phép hoặc không đủ điều kiện tham gia khai thác trên biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo lập danh sách số lượng tàu cá không đủ điều kiện gửi các địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn để theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ, kiên quyết không cho xuất bến đi khai thác; kiên quyết xử lý, xử phạt các trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm. Đây là một trong những cách làm quyết liệt giúp ngư dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong tham gia hoạt động trên biển. Đồng thời hướng đến mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Đồn Biên phòng Thanh Hải (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) cho chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm IUU. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống khai thác IUU, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để đôn đốc.

Các cảng cá triển khai tích cực, nghiêm túc công tác thống kê tàu cá ra/vào cảng, giám sát sản lượng lên bến và hỗ trợ hướng dẫn ngư dân thủ tục khai báo cho tàu cá ra, vào cảng qua hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) để minh bạch dữ liệu nguồn gốc.

Hiện nay toàn tỉnh chỉ có 4 cảng cá được công nhận đạt chuẩn; đáp ứng khoảng 60% sản lượng thủy sản khai thác hàng năm của tỉnh, một số địa bàn chưa có cảng, cách xa các cảng cá nên người dân tập trung tại các khu vực bến tạm, bãi ngang để bốc dỡ sản phẩm nên việc kiểm soát sản lượng khai thác còn khó khăn, tỷ lệ truy xuất nguồn gốc chưa cao.

Để khắc phục hạn chế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lưu ý chính quyền cấp xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu ngư dân tại khu vực bãi ngang tập trung bốc dỡ hải sản khai thác tại các cảng cá để nâng cao tỷ lệ sản lượng hải sản được giám sát qua cảng, kiểm soát vi phạm IUU.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ nỗ lực tối đa, quyết liệt triển khai các giải pháp để góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC./.

