Giá vàng vẫn giữ vững đà tăng dù đối mặt với áp lực chốt lời kỹ thuật

Thị trường vàng thế giới vừa khép lại một tuần tăng trưởng tích cực, nhờ tình hình căng thẳng địa chính trị và số liệu mới về kinh tế Mỹ.

Dù đối mặt với áp lực chốt lời kỹ thuật vào giữa tuần, kim loại quý vẫn giữ vững đà tăng nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và nhu cầu đối với tài sản an toàn gia tăng.

Trong phiên đầu tuần (5/1), giá vàng thế giới đã leo lên mức cao nhất trong một tuần, sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích tại Venezuela. Diễn biến này đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư đối với kim loại quý.

Ông Alexander Zumpfe, chuyên gia giao dịch kim loại quý tại Heraeus Metals Germany nhận định tình hình tại Venezuela đã tái kích hoạt nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn. Yếu tố này cùng với những lo ngại sẵn có về địa chính trị, nguồn cung năng lượng và chính sách tiền tệ đã đẩy giá vàng đi lên.

Sang phiên 6/1, giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh, tiến gần mức đỉnh kỷ lục do sự kết hợp giữa căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Giới đầu tư chờ đợi số liệu việc làm của Mỹ để có thêm cơ sở đánh giá định hướng chính sách lãi suất của Fed.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 7/1, trên sàn giao dịch New York, thị trường đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, khi giá vàng có lúc rơi thẳng về vùng 4.422 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ.

Các quỹ theo dõi chỉ số hàng hóa lớn dự kiến sẽ bắt đầu bán bớt hợp đồng tương lai vàng và bạc để phù hợp với cơ cấu tài sản mới theo quy định tái cân đối hàng năm, khiến hoạt động giao dịch có sự biến động nhất định.

CitiGroup ước tính tổng giá trị bán ra có thể lên tới khoảng 6,8 tỷ USD cho hợp đồng vàng và tương đương cho bạc để cân đối lại tỷ trọng sau khi nhóm kim loại quý này tăng trưởng quá nóng trong năm qua.

Đến phiên 8/1, giá vàng ổn định trong khi các nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ để tìm kiếm dấu hiệu về lộ trình chính sách của Fed, mặc dù áp lực ngắn hạn từ việc điều chỉnh chỉ số hàng hóa tiếp tục hạn chế đà tăng.

Trong phiên cuối tuần (9/1), giá vàng đi lên khi dữ liệu việc làm tại Mỹ kém khả quan hơn dự báo. Bên cạnh đó, thị trường vẫn lo ngại dai dẳng về bất ổn địa chính trị và chính sách thuế quan toàn cầu.

Cụ thể, giá vàng giao ngay có lúc tăng 0,5% lên mức 4.496,09 USD/ounce, đưa giá kim loại quý này tăng khoảng 3,9% trong tuần qua. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 2/2026 chốt phiên tăng 0,9% lên 4.500,90 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy giá vàng đến từ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Trong tháng 12/2025, nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạo thêm được 50.000 việc làm, thấp hơn mức kỳ vọng 60.000, dù tỷ lệ thất nghiệp có giảm nhẹ xuống 4,4%.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định môi trường tạo việc làm kém khả quan, kết hợp với căng thẳng địa chính trị và giá dầu cao đang tạo ra một "tổ hợp hoàn hảo" hỗ trợ giá kim loại quý.

Thị trường đang dự kiến Fed sẽ thực hiện ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Môi trường lãi suất thấp hơn thường là nhân tố thuận lợi cho các tài sản như vàng. Ngoài ra, việc lựa chọn người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 tới, cũng đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tiết lộ Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong tháng này.

Ngoài ra, yếu tố địa chính trị tiếp tục củng cố vai trò "hầm trú ẩn" của vàng. Căng thẳng leo thang tại Iran, xung đột Nga-Ukraine chưa có hồi kết, vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và những động thái mới của Mỹ liên quan đến Greenland đang làm gia tăng sự bất an trên toàn cầu. Các chuyên gia phân tích cho rằng sự kiện tại Venezuela sẽ hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn.

Về triển vọng dài hạn, công ty tư vấn Metals Focus dự báo giá vàng có thể chinh phục các kỷ lục mới trên 5.000 USD/ounce trong năm 2026, nhờ xu hướng phi đô la hóa và rủi ro địa chính trị.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nhu cầu bán lẻ tại các thị trường lớn như Ấn Độ vẫn ảm đạm do giá cao, trong khi hoạt động tái cân bằng các chỉ số hàng hóa của các quỹ có thể gây áp lực bán ra nhất định trong vài ngày tới.

Ngân hàng HSBC hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026 do rủi ro địa chính trị và nợ công gia tăng. Trong khi đó, Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể đạt mức 4.800 USD/ounce vào quý IV/2026, dựa trên các yếu tố như lãi suất giảm, thay đổi nhân sự lãnh đạo tại Fed và lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương cũng như các quỹ đầu tư.

Trong năm 2025, giá vàng đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 64%, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và chu kỳ nới lỏng lãi suất của Fed./.

