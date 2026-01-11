Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Chỉ trong ngày đầu tổ chức 10/1, lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo 2026 đã đón hơn 100.000 lượt du khách nước ngoài đến tham quan, qua đó tiếp tục là một trong những điểm đến mùa Đông hấp dẫn hàng đầu thế giới, thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Những năm gần đây, trước tình trạng biến đổi khí hậu, chính quyền địa phương đã áp dụng các công nghệ đóng băng hiện đại, bảo đảm an toàn cho khu vực lễ hội dài khoảng 2km, với diện tích mặt băng gần 300.000m2. Công tác đảm bảo an ninh, y tế và bảo hiểm cho du khách cũng hết sức được chú trọng.

Bên cạnh các hoạt động truyền thống, ban tổ chức đã mở rộng nhiều không gian giải trí trong nhà và trải nghiệm văn hóa đặc sắc./.

