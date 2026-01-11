Lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc - điểm đến mùa Đông hấp dẫn hàng đầu thế giới

Ngày 10/1, bất chấp những biến động khắc nghiệt của thời tiết và các tranh luận xoay quanh vấn đề môi trường, Lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến mùa Đông hấp dẫn hàng đầu thế giới, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của du khách quốc tế.

Nằm tại tỉnh Gangwon, huyện miền núi Hwacheon chỉ có khoảng 22.000 dân nhưng lại tạo nên một “kỳ tích du lịch” hiếm có.

Theo số liệu của chính quyền địa phương, lượng du khách đến lễ hội tăng đều qua các năm, từ 1,31 triệu lượt năm 2023 lên 1,53 triệu lượt năm 2024 và đạt 1,86 triệu lượt vào năm 2025.

Riêng năm 2026, lễ hội ghi nhận hơn 100.000 lượt khách nước ngoài, chiếm trên 10% tổng lượng khách tham dự, trở thành động lực kinh tế quan trọng giúp tạo việc làm và thúc đẩy chi tiêu tại địa phương trong mùa thấp điểm.

Chủ tịch huyện Hwacheon cho biết lễ hội cá hồi núi hiện được công nhận là một trong 4 lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới, sánh vai cùng các sự kiện băng tuyết nổi tiếng tại Cáp Nhĩ Tân (Harbin - Trung Quốc) và Sapporo (Nhật Bản).

Uy tín quốc tế của lễ hội được khẳng định từ năm 2011, khi hãng tin CNN (Mỹ) bình chọn đây là một trong 7 “kỳ quan mùa Đông," trong khi tờ New York Times đánh giá là lễ hội mùa Đông hàng đầu châu Á mà du khách nên trải nghiệm.

Lễ hội đã được quảng bá và phát sóng tại 54 quốc gia, với sức hút đặc biệt đối với du khách đến từ các nước Đông Nam Á không có mùa Đông như Thái Lan, Singapore hay Malaysia.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiều lễ hội băng khác tại Hàn Quốc phải hủy bỏ do điều kiện an toàn không bảo đảm, Hwacheon đã chủ động thích ứng bằng việc áp dụng các kỹ thuật và công nghệ đóng băng tiên tiến. Khu vực lễ hội kéo dài khoảng 2 km, với diện tích mặt băng gần 300.000 m2, tương đương 30 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Công tác an toàn được đặt lên hàng đầu khi các nhân viên chuyên trách trực tiếp kiểm tra lớp băng từ bên dưới và chỉ cho phép du khách tham gia khi độ dày đạt khoảng 30 cm. Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và y tế luôn túc trực, đồng thời toàn bộ du khách đều được bảo hiểm.

Du khách thưởng thức các món ăn từ cá hồi câu được tại lễ hội. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Bên cạnh các hoạt động truyền thống như câu cá hồi anh đào qua lỗ băng hay câu cá bằng tay không, ban tổ chức còn mở rộng nhiều không gian giải trí không phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết, trong đó có Trung tâm điêu khắc băng trong nhà và các khu trải nghiệm văn hóa bản địa. Những bước đi này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính bền vững cho lễ hội trong dài hạn.

Trước các ý kiến phản đối từ một số tổ chức bảo vệ động vật, chính quyền huyện Hwacheon khẳng định lễ hội không vi phạm quy định pháp luật hiện hành và việc đánh bắt cá là một phần tập quán văn hóa lâu đời. Các khiếu nại trước đây đã được cơ quan chức năng xem xét và bác bỏ.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực dung hòa giữa việc gìn giữ nét đặc sắc truyền thống và đáp ứng các chuẩn mực mới, nhằm giữ vững niềm tin của du khách quốc tế đối với “kỳ quan mùa Đông” của Hàn Quốc./.

