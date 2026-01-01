Đà Nẵng: Rực rỡ sắc màu lễ hội Chào năm mới 2026

Bước sang ngày đầu tiên của năm mới 2026, không khí lễ hội tại thành phố bên sông Hàn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đổ về du xuân, trải nghiệm.

Trong ngày đầu tiên của năm 2026, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 (Danang New Year Festival 2026) tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi hàng ngàn người dân và du khách đổ về khu vực bờ Đông cầu Rồng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất năm nay là không gian "Đại lộ Đà Nẵng – Chào năm mới 2026" trải dài trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng. Với ba cụm chủ đề chính gồm Âm nhạc, Sáng tạo và Vũ điệu, đại lộ đã tạo nên một dòng chảy lễ hội liên tục.

Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức các đêm diễn nghệ thuật công phu kết hợp giữa hiện đại và truyền thống mà còn được tự do tương tác, lưu giữ khoảnh khắc tại các điểm check-in độc đáo.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, không gian ẩm thực Cheer Fest – Kết nối niềm vui đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng. Sự kết hợp giữa ẩm thực địa phương và quốc tế đã khiến nhiều du khách nước ngoài cảm thấy ấm áp và gần gũi như đang ở quê nhà.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, sự kiện là nơi hội tụ niềm vui, thắp sáng những ước nguyện đầu năm trong không gian an toàn và văn minh. Những dư vị ngọt ngào và năng lượng tích cực từ lễ hội hứa hẹn sẽ là bệ phóng cho một năm 2026 đầy khởi sắc của thành phố biển./.