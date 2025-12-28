Du lịch Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy và mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất Đà Nẵng-Quảng Nam, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Với định hướng lấy chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng làm trụ cột, Đà Nẵng đặt mục tiêu vươn lên trở thành trung tâm sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới.

Khơi thông nguồn lực từ sự hợp nhất và chuyển đổi số

Năm 2025 được xem là năm bản lề đối với Đà Nẵng khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất bộ máy quản lý với tỉnh Quảng Nam (cũ).

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về tổ chức hành chính mà còn mở ra một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn cho các ngành kinh tế, trong đó có du lịch.

Trong bối cảnh đó, ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Tổng lượng khách lưu trú phục vụ trong năm 2025 ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng khoảng 15% so với năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25%.

Tổng doanh thu từ các hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt khoảng 60 nghìn tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của ngành là “tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, quảng bá và phát triển ngành.”

Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Việc hợp nhất không gian phát triển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) giúp ngành du lịch có điều kiện khai thác đồng bộ hơn hệ thống tài nguyên tự nhiên, văn hóa và di sản, từ biển, núi đến đô thị và làng quê.

Từ góc độ lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu trong quản lý nhà nước mà còn là chìa khóa để tạo ra những trải nghiệm mới cho du khách. Bà khẳng định du lịch đã thực sự trở thành điểm sáng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành đại diện của Việt Nam lọt vào danh sách “điểm đến nên ghé thăm năm 2026” do Tạp chí du lịch AFAR (Mỹ) bình chọn và nhiều giải thưởng khác.

Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng công nghệ đang làm thay đổi căn bản cách thức tiếp cận văn hóa và du lịch. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết ngành đã chủ động triển khai các lớp tập huấn về ứng dụng AI, đồng thời xây dựng danh mục cụ thể các nội dung sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh thành phố một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Ở lĩnh vực văn hóa cơ sở, ông Mai Ký, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng) đề xuất mô hình “thiết chế văn hóa ảo” cùng các ứng dụng di động, cho phép người dân và du khách tiếp cận kho tri thức, di sản văn hóa một cách thuận tiện.

Theo ông Mai Ký, việc số hóa dữ liệu văn hóa, xây dựng bảo tàng ảo và tận dụng sức lan tỏa của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực, đồng thời nâng cao hiệu quả quảng bá các hoạt động văn hóa cơ sở và thu hút khách du lịch đến thành phố.

Trong công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh xây dựng mô hình du lịch thông minh dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và ứng dụng AI.

Khách du lịch đến tham quan Đà Nẵng bằng đường biển. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Các tiện ích như trợ lý ảo AI, bản đồ số 3D, không gian thực tế ảo VR360 tiếp tục được nâng cấp, giúp giới thiệu các điểm tham quan một cách sinh động, cá nhân hóa trải nghiệm của du khách, qua đó duy trì và nâng cao sức cạnh tranh của Đà Nẵng trong bối cảnh các điểm đến trong khu vực đều tăng tốc chuyển đổi số.

Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm “Chất lượng-Xanh-Sáng tạo”

Bước sang năm 2026, để duy trì đà tăng trưởng hai con số, Đà Nẵng xác định không thể chỉ dựa vào các lợi thế sẵn có mà cần liên tục làm mới thông qua việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch khác biệt.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, thành phố cần tái định vị hình ảnh điểm đến với chủ đề truyền thông “Đà Nẵng mới-Trải nghiệm mới” (New Da Nang-New Experiences), tập trung thu hút các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao như du lịch MICE, du lịch cưới, du lịch golf và du lịch y tế.

Một trong những điểm nhấn mở đầu cho “kỷ nguyên mới” là Lễ hội Chào Năm mới Đà Nẵng 2026, diễn ra trong 5 ngày, từ 30/12/2025 đến 3/1/2026, tại khu vực công viên bờ Đông cầu Rồng.

Lễ hội kết hợp hài hòa giữa các chương trình nghệ thuật truyền thống với những trải nghiệm hiện đại, sáng tạo như Đại lộ “Đà Nẵng-Chào Năm mới 2026” trên phố đi bộ Bạch Đằng được tái hiện với mô hình Trái đất khổng lồ, hệ thống camera 360 độ và không gian ẩm thực Cheer Fest.

Đặc biệt, giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn-Chạy đến tương lai” lần đầu tiên được tổ chức vào thời khắc đón Năm mới, thể hiện sự kết hợp mới mẻ giữa du lịch và thể thao.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng đánh giá, thành phố đang sở hữu nền tảng vững chắc nhờ những thành quả đạt được trong năm 2025, cùng với các danh hiệu quốc tế và nguồn lực được mở rộng sau hợp nhất.

Ông đề xuất nhiều giải pháp phát triển sản phẩm và liên kết chuỗi cung ứng du lịch như mở rộng các tuyến du lịch đường sông, tuyến vịnh, khai thác du lịch sinh thái cộng đồng; đồng thời đầu tư chiều sâu cho các sản phẩm đặc trưng như ẩm thực, trải nghiệm văn hóa gắn với công nghệ ánh sáng hiện đại và các workshop làng nghề.

Với mục tiêu phấn đấu đạt 19,1 triệu lượt khách lưu trú và doanh thu gần 70 nghìn tỷ đồng trong năm 2026, Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án động lực, khơi thông nguồn lực đầu tư, sớm hình thành các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ người dân và du khách.

Thành phố cũng chú trọng đầu tư cải tạo cảnh quan, tạo điểm nhấn tại khu vực vỉa hè, bãi cát dọc tuyến biển Hoàng Sa-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa, góp phần nâng cao chất lượng không gian du lịch.

Cầu Cổng Vàng ở Thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: TTXVN)

Khẳng định định hướng xuyên suốt của ngành trong giai đoạn tới, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, phát triển du lịch phải gắn chặt với văn hóa và thể thao nhằm tạo bản sắc riêng và bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Đà Nẵng lấy tiêu chí “du lịch xanh, sản phẩm chất lượng cao” làm thước đo nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, góp phần đưa thành phố tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng.

