"Đối tác đồng hành, nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước"

Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào) là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, một nguồn lực quan trọng trong xây dựng đất nước. Vì vậy những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã không ngừng mở rộng các diễn đàn, kênh thông tin và cơ chế tham vấn nhằm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Australia đã có cuộc trò chuyện với chị Hồng Jackson, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tây Australia về hoạt động này.

Chị Hồng Jackson chia sẻ việc Đảng và Nhà nước chủ động mở nhiều kênh để lắng nghe ý kiến của kiều bào là một chủ trương rất đúng đắn, thể hiện sự trân trọng đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt tại bang Tây Australia, chị cảm nhận rõ sự đồng hành rất tích cực của Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Hà và toàn thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth.

Tổng Lãnh sự và các đồng sự luôn tạo điều kiện để cộng đồng có cơ hội tiếp cận thông tin chính thống, tham gia các buổi trao đổi và gửi gắm ý kiến của mình về những vấn đề quan trọng của đất nước.

Sự hỗ trợ này giúp kiều bào cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và trân trọng, đồng thời phản ánh rõ ràng chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước coi kiều bào là một phần không thể tách rời của dân tộc và là đối tác đồng hành trong phát triển đất nước.

Theo chị Hồng Jackson, nhiều đợt lấy ý kiến gần đây, như về Luật Đất đai hay Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã chạm đến những vấn đề mà kiều bào rất quan tâm.

Đây là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi, cơ hội đầu tư, cũng như khả năng gắn kết lâu dài của kiều bào với quê hương.

Tại bang Tây Australia, nhờ sự kết nối và hướng dẫn của Tổng Lãnh sự quán, cộng đồng người Việt Nam luôn được cập nhật kịp thời và có cơ hội tham gia đóng góp. Điều này giúp tiếng nói của kiều bào được phản ánh đầy đủ hơn.

Tuy nhiên, chị Hồng Jackson cũng gợi ý nên mở rộng thêm các kênh tham vấn chuyên sâu theo từng nhóm đối tượng như doanh nhân, trí thức, phụ nữ, người trẻ, để tiếng nói của kiều bào được thể hiện đa dạng và sát thực tế hơn.

Là một người con đất Việt đang sinh sống tại Australia, chị Hồng Jackson luôn mong muốn đóng góp theo những cách thiết thực nhất trong khả năng của mình. Với vai trò làm công tác cộng đồng, chị tìm cách kết nối cộng đồng người Việt tại Australia với quê hương, đặc biệt trong các hoạt động văn hóa, giáo dục và hỗ trợ hội nhập; làm cầu nối giữa doanh nghiệp, trí thức và các tổ chức trong nước, mở ra cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm; đóng góp tiếng nói của cộng đồng trong các buổi gặp gỡ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth.

Những hoạt động này luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tổng Lãnh sự quán, đặc biệt trong các chương trình như Xuân Quê hương, các sự kiện giao lưu văn hóa tại các thành phố khác nhau ở bang Tây Australia. Sự đồng hành đó đã giúp kiều bào tại Tây Australia tự tin hơn trong việc đóng góp cho đất nước.

Tiết mục văn nghệ tại một buổi gặp mặt với chủ đề “Giao thoa văn hóa và hội nhập,” do Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia và Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia tổ chức tại thành phố Sydney hồi cuối năm ngoái. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt nhấn mạnh nhờ sự quan tâm của Tổng Lãnh sự quán, con em kiều bào tại bang Tây Australia có cơ hội tham gia Trại Hè Việt Nam - một chương trình vô cùng ý nghĩa giúp các em hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và nguồn cội.

Bên cạnh đó, các thầy cô dạy tiếng Việt trong cộng đồng cũng được tạo điều kiện tham gia các khóa tập huấn chuyên môn tại Việt Nam, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và củng cố phong trào giữ gìn tiếng Việt ở nước ngoài. Gần đây là việc kết nối với Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam Toàn cầu, kết nối với kiều bào ở các quốc gia khác nhau.

Đây là những hỗ trợ rất thiết thực, góp phần trực tiếp vào mục tiêu mà Hội theo đuổi, đó là nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ và xây dựng một cộng đồng gắn kết, hướng về cội nguồn.

Đánh giá về sự hưởng ứng của kiều bào tại Australia đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như về đường hướng phát triển đất nước, chị Hồng Jackson cho biết Cộng đồng người Việt tại bang Tây Australia nhìn chung rất quan tâm đến tình hình đất nước và luôn theo dõi các chủ trương, chính sách ở trong nước.

Trong nhiều năm làm việc với cộng đồng, có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực khi bà con cởi mở hơn, chủ động hơn và mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho đất nước, quê hương.

Chị Hồng Jackson nhấn mạnh sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng cộng đồng trong các sự kiện lớn, sự hỗ trợ trong các hoạt động hội đoàn và sự kết nối với các chương trình trong nước đã tạo niềm tin và sự gắn kết mạnh mẽ hơn cho Hội phụ nữ Việt nói riêng và cộng đồng bà con ở Australia nói chung.

Chị tin rằng nếu Đảng và Nhà nước tiếp tục duy trì sự lắng nghe và tạo điều kiện như hiện nay, sự hưởng ứng của kiều bào đối với các vấn đề trong nước sẽ ngày càng mạnh mẽ và bền vững./.

