Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định các điển hình tiên tiến là “nguồn năng lượng gốc” cho phát triển: Năng lượng của trí tuệ và lao động; của niềm tin và khát vọng...

Sáng 27/12/2025, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Các điển hình tiên tiến là “nguồn năng lượng gốc” cho phát triển: Năng lượng của trí tuệ và lao động; của niềm tin và khát vọng; của nghĩa vụ và lòng nhân ái; là người noi gương của Bác “nâng niu tất cả chỉ quên mình.”

Khi gương sáng được nhân lên, đời sống tinh thần tốt lên từng ngày, cuộc sống càng có ý nghĩa hơn, nhân văn hơn, ấm áp tình người hơn./.