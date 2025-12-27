Thi đua là minh chứng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước

Đó là nhận định của ông Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại cuộc họp báo sau khi kết thúc phiên toàn thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ngày 27/12.

Họp báo có sự chủ trì của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Triển khai 9 phong trào thi đua toàn quốc

Trong 5 năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động, triển khai 9 phong trào thi đua phạm vi toàn quốc.

Các đại biểu tham quan điểm hướng dẫn người dân kích hoạt, đăng nhập, sử dụng VNeID và tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”. (Nguồn: Công an tỉnh Ninh Bình)

Theo ông Phan Văn Hùng, các phong trào thi đua đã được triển khai đồng bộ, với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, trở thành nòng cốt cho các phong trào thi đua của cả nước, huy động sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá.

Trong 5 năm qua, từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhiều điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Tại Đại hội lần thứ XI này, có 2.025 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, đang hằng ngày miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động, sản xuất… góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, truyền thống yêu nước, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tuy nhiên, công tác thi đua vẫn còn một số hạn chế. Điển hình là một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt trong tổ chức phong trào thi đua. Do vậy, phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức; nội dung thi đua chưa gắn kết chặt chẽ với giải quyết các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa phương, chưa thực sự gắn với lợi ích của người tham gia; công tác đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào chưa thường xuyên, kịp thời.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Từ kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương rút ra một số bài học, nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng, gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thường xuyên, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.

Ông Phan Văn Hùng nêu rõ phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của đất nước, từng bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực không dàn trải, nội dung các tiêu chí thi đua càng cụ thể, rõ ràng phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị thì hiệu quả phong trào thi đua càng cao.

Ngoài ra, cần xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

'Hệ sinh thái' thi đua yêu nước

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo, nêu rõ, phải “định vị đúng tọa độ” công tác thi đua-khen thưởng: Lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở. Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 đã nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời. Vì vậy, mọi nơi phải làm cho công tác thi đua và khen thưởng trở thành động lực, niềm tin, công bằng để ai cũng thấy mọi cố gắng, mọi cống hiến đều được ghi nhận, được trân trọng, tôn vinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về phong trào thi đua qua các thời kỳ trưng bày tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư nêu rõ: Trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Các nhiệm vụ chính trị được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm, công việc cụ thể, đích đến rõ ràng để mọi người dân đều thấy mình là chủ thể của phát triển, là người kiến tạo tương lai và thụ hưởng các thành quả của lao động, sáng tạo.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.”

Mục tiêu đặt ra là phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Về nội dung này, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí tại trung ương và địa phương quan tâm triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới.

Cụ thể, ông Phạm Tất Thắng yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa các cơ quan thông tin truyền thông với cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực./.

