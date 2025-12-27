Tinh thần lao động sáng tạo bền bỉ và ý chí, quyết tâm của người lính Cụ Hồ

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Từ phòng nghiên cứu công nghệ cao phục vụ tác chiến hiện đại đến xưởng cơ khí bình dị mong người nông dân bớt nhọc nhằn, Trung tá Nguyễn Mạnh Linh và kỹ sư 90 tuổi Vũ Hữu Lê là hai điển hình tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội. Ở họ, luôn lan tỏa tinh thần thi đua sáng tạo mọi lúc, mọi nơi, bền bỉ cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Tinh thần lao động bền bỉ của người Giám đốc cơ khí 90 tuổi

Xúc động là câu chuyện của ông Vũ Hữu Lê, 90 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà (tỉnh Yên Bái trước đây, nay là tỉnh Lào Cai) - một nhà sáng chế máy nông nghiệp của nông dân.

Trong chiếc túi nhỏ mang tới Đại hội, ông Vũ Hữu Lê tự hào nói về những dụng cụ đã gắn bó với mình từ năm 15 tuổi. Đó là bánh răng, ê-ke, thước đo cơ khí, chiếc compa cũ... - những vật dụng giản dị gắn liền với hành trình lao động, sáng tạo của một người nông dân và đã kéo dài suốt hơn bảy thập kỷ.

Ông Vũ Hữu Lê kể lại, năm 1958, sau khi học xong khóa đào tạo ngắn hạn về thủy lợi, ông được phân công lên Yên Bái công tác tại phòng thiết kế chống hạn, Ty thủy lợi Yên Bái. Năm 1963, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích cao trong công tác chống hạn, cứu lúa.

Năm 1964, ông được Đảng bộ Yên Bái biểu quyết và cử đi học một khóa học về cơ khí nông nghiệp ở Liên Xô. Năm 1971, ông về Việt Nam, được cử làm Phó giám đốc, rồi Giám đốc Nhà máy cơ khí Hoàng Liên Sơn, đã chế tạo nhiều dụng cụ, máy móc, thiết bị cải tiến phục vụ nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.

Sau khi nghỉ hưu, ông đi mua sắt vụn để chế tạo máy vò chè. Bởi, lúc bấy giờ, máy vò chè trên thị trường giá rất cao, hàng trăm triệu đồng. Số tiền này là quá lớn, nhiều hộ dân không thể trả nổi. Thế là trong đầu ông nảy ra ý tưởng, nghiên cứu và chế tạo máy vò chè giá rẻ.

Sau nhiều đêm thức trắng, mất ăn, mất ngủ bên bản vẽ, sau hàng chục lần thử nghiệm, rồi thất bại, rồi lại thử... Sau 2 năm, ông đã chế tạo thành công chiếc máy chế vò chè đầu tiên, có công suất và chất lượng làm ra chè tương đương với máy nhập ngoại, mà giá thành thấp hơn nhiều so, rất phù hợp cho sản xuất nông hộ.

Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà và cá nhân kỹ sư Vũ Hữu Lê tham gia 10 Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai và đều đạt giải cao. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Chia sẻ về động lực để ông mày mò, sáng chế ra những chiếc máy dành cho người nông dân, ông cho biết, xuất thân từ nông dân, đã từng nếm trải những vất vả của nhà nông, nên ông đồng cảm và rất thương bà con.

Thêm vào đó, ông thấy mình may mắn khi được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho ông được đi học ở nước ngoài. Trước khi đi, ông đã hứa sau khi học về sẽ nỗ lực hết mình phục vụ địa phương. Và đến nay, ông vẫn thực hiện lời hứa đó một cách nghiêm túc, như một sự tri ân.

Từ thành công ban đầu, ông Lê tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và chế tạo các loại máy móc thiết bị khác như: máy sàng tơi, máy sấy, máy tạo hình chè Ô Long, máy sàng 5 vòi phân loại chè, máy trộn chè... với tiêu chí “dễ sử dụng, dễ sửa chữa, giá thành rẻ và thậm chí, cho bà con... trả góp.

Ở độ tuổi xưa nay hiếm, song ông Vũ Hữu Lê vẫn giữ tinh thần lao động bền bỉ, đặc biệt là luôn được tiếp thêm động lực tinh thần từ sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và xã hội. Ông nhiều lần dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, được trao hàng trăm bằng khen, phần thưởng từ Trung ương đến địa phương.

Từ những công trình nghiên cứu công nghệ cao phục vụ an ninh, quốc phòng đến những sáng chế giản dị gắn liền với đời sống sản xuất của người nông dân, các điển hình được tôn vinh tại Đại hội đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước. Đó không chỉ là những thành quả cụ thể, thiết thực, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần sáng tạo, ý chí vượt khó và trách nhiệm cống hiến vì sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Ý chí người lính Cụ Hồ

Chia sẻ tại Đại hội, Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Bộ Quốc phòng) cho biết, anh và đơn vinh rất vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm thông tin quân sự và các khí tài tác chiến điện tử công nghệ cao - một nhiệm vụ quan trọng và đầy thách thức.

Đây đều là sản phẩm công nghệ cao, sử dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến mà chỉ có một số quốc gia làm chủ, như công nghệ nhảy tần, bảo mật, thích nghi hay xử lý trinh sát radar thụ động.

Bên cạnh đó, dải sản phẩm của nhiệm vụ rất rộng, từ trang thiết bị cầm tay cho người lính tới khí tài gắn trên xe, tàu và các trạm cố định. Trong khi đó, nhiệm vụ thực hiện được yêu cầu phải rút ngắn một nửa so với kế hoạch đã thực hiện ban đầu.

Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: TTXVN phát)

“Nhận nhiệm vụ chúng tôi rất trăn trở, tuy nhiên, với tinh thần làm người lính, chúng tôi quyết tâm bám mục tiêu và thống nhất các phương án thực hiện,” Trung tá Nguyễn Mạnh Linh khẳng định.

Phương án đầu tiên và quan trọng nhất, Trung tá Nguyễn Mạnh Linh và các cộng sự tập trung nghiên cứu một nền tảng công nghệ sử dụng chung; từ đó, có thể phát triển, chế tạo các sản phẩm, trang thiết bị nhanh chóng theo các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Đồng thời, ứng dụng các công cụ nghiên cứu hiện đại như công cụ về thiết kế, mô phỏng, tính toán... giúp cho quá trình triển khai nghiên cứu song song. Bên cạnh đó là ứng dụng và cập nhật liên tục các công nghệ mới, tối ưu về thuật toán, quy trình.

“Chúng tôi làm việc với tinh thần người lính, làm hết việc chứ không phải hết giờ. Với các nhiệm vụ và cách làm trên, cùng với sự quyết tâm, kỷ luật, đoàn kết, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sản phẩm đã được trang bị trong quân đội và một số công nghệ lõi và ứng dụng lưỡng dụng cho cả quân sự và dân sự. Sản phẩm đã được bảo hộ bằng các bằng sáng chế độc quyền ở Việt Nam và quốc tế. Qua nhiệm vụ, cán bộ toàn đơn vị ngày càng trưởng thành, phát triển và có những bước bứt phá về khoa học, công nghệ,” Trung tá Nguyễn Mạnh Linh chia sẻ./.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các điển hình tiên tiến tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, là hạt nhân lan tỏa Tổng Bí thư khẳng định, tôn vinh để lan tỏa, “nhân” những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng.