Đắk Lắk: Điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà của một hộ dân ở thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú (trên Quốc lộ 14) của tỉnh Đắk Lắk đã khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 27/12, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống một trẻ sơ sinh một tháng tuổi, đưa ra ngoài an toàn. Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà của một hộ dân ở thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú (trên Quốc lộ 14). Đây là cơ sở kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phong tỏa khu vực, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ủy ban Nhân dân xã đã hỗ trợ tiền mặt và lên phương án phối hợp với gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

