Môi trường

Thời tiết ngày 27/12: Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

Ngày 27/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Bích Hồng
Thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 21-23 độ C. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 21-23 độ C. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có dông; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều tối mưa dông vài nơi.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có nguy cơ băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 27/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m; ban đêm gió giảm dần.

Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m; ban đêm gió giảm dần.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27/12, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Băng giá #Sương muối #Trời rét
Theo dõi VietnamPlus

Bản Tin Dự báo Thời tiết

Tin liên quan

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.