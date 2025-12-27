Thời tiết ngày 27/12: Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có dông; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều tối mưa dông vài nơi.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có nguy cơ băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào rải rác; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 27/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m; ban đêm gió giảm dần.

Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m; ban đêm gió giảm dần.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27/12, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7./.

