Đêm 25 và ngày 26/12: Vùng núi cao Bắc Bộ có băng giá và sương muối

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Bích Hồng
Băng giá phủ trắng cây cỏ Y Tý. (Ảnh minh họa: Hương Thu/TTXVN)
Băng giá phủ trắng cây cỏ Y Tý. (Ảnh minh họa: Hương Thu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm 25/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Vùng núi cao khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Vùng núi cao khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối 25/12 đến hết ngày 26/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều tối và tối 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ đêm gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5m, ngày mai gió tiếp tục giảm dần; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai đêm cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-5m, từ trưa chiều mai gió giảm dần; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày mây giảm, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 19-21 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 25/12 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

