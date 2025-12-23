Môi trường

Nhật Bản: Rò rỉ nước chứa phóng xạ tại lò phản ứng đang tháo dỡ

Một sự cố rò rỉ nước chứa vật liệu phóng xạ tritium đã xảy ra tại Lò phản ứng nhiệt điện tiên tiến Fugen thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tại thành phố Tsuruga, tỉnh Fukui.

Nguyễn Tuyến
Ảnh minh họa. (Nguồn: Wikimedia)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Wikimedia)

Truyền thông Nhật Bản ngày 23/12 đưa tin một sự cố rò rỉ nước chứa vật liệu phóng xạ tritium đã xảy ra tại Lò phản ứng nhiệt điện tiên tiến Fugen thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tại thành phố Tsuruga, tỉnh Fukui.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn thông tin từ Phòng An toàn Hạt nhân tỉnh Fukui cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 15h20 cùng ngày.

Trong lúc 3 nhân viên của một công ty đối tác đang tiến hành cắt đường ống tại tầng 3 của tòa nhà phụ trợ lò phản ứng, khoảng 20ml nước chứa tritium với nồng độ vượt mức cho phép đã rò rỉ ra ngoài.

Khu vực xảy ra sự cố nằm trong một nhà kính bảo hộ chuyên dụng nhằm kiểm soát môi trường làm việc trong quá trình tháo dỡ.

Ngay sau khi phát hiện rò rỉ, các công nhân đã lập tức sơ tán. May mắn không có thiệt hại về người và môi trường. Cả 3 nhân viên đều mặc quần áo bảo hộ toàn thân và đeo hai lớp găng tay.

Kết quả kiểm tra cho thấy không ai bị phơi nhiễm phóng xạ.

Cơ quan chức năng cũng đã xác nhận không có bằng chứng về việc phóng xạ rò rỉ ra môi trường bên ngoài.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lượng nước dư còn sót lại trong đường ống đã tràn ra ngoài trong quá trình thi công, dù trước đó đã triển khai công tác tháo nước.

Hiện tại, chính quyền tỉnh Fukui đang tiến hành điều tra làm rõ liệu có sai sót trong quy trình tháo nước và vận hành hay không.

Nhà máy Fugen chính thức ngừng hoạt động từ năm 2003. Hiện tại, cơ sở này đang trong lộ trình tháo dỡ và xử lý các vật liệu hạt nhân còn sót lại./.

