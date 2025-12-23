Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng

Thông tin về diễn biến thời tiết từ nay đến ngày 20/1, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng.

Trong thời kỳ này, tổng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-15mm, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tổng lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-40mm, có nơi thấp hơn.

Cụ thể, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc của Nghệ An phổ biến từ 15-30mm, khu vực phía Nam của Nghệ An - Hà Tĩnh từ 40-80mm, khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa từ 60-130mm (có nơi trên 130mm), khu vực Nam Bộ từ 20-40mm, các khu vực còn lại phổ biến từ 5-15mm.

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm, rét hại, tập trung chủ yếu vào thời kỳ tháng 1/2026.

Nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn trên 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong thời kỳ dự báo, bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện - trung bình nhiều năm thời kỳ này trên Biển Đông là 0,5 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,1 cơn. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh gây sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông,sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại gây nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao phía Bắc có khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá và sương mù.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh./.

Thời tiết ngày 23/12: Bắc Bộ trời rét, từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to Theo cơ quan khí tượng, ngày 23/12, từ Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn rủi ro thiên tai, trong khi Bắc Bộ rét về đêm, còn Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.