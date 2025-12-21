Thời tiết chiều tối và đêm 21/12: Bắc Bộ trời tiếp tục rét, có nơi dưới 13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 21/12, khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét, có nơi dưới 13 độ C, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, hiện khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Tại trạm Lý Sơn và trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo trong đêm 21 và ngày 22/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3-6m.

Phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 3-5m.

Vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2- 4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai trong đêm có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-4m; ngày gió giảm dần.

Ngoài ra, trong đêm 21 và ngày 22/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo trong đêm 22 và ngày 23/12, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 21/12, ngày 22/12:

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vài nơi, trời rét, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vài nơi, trời rét sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thành phố Hà Nội đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.