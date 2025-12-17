Khởi tố vụ xuất khẩu 650 tấn tinh quặng trá hình, nguy cơ gây thất thoát tài nguyên quốc gia

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 650 tấn hàng hóa qua biên giới, với những thủ đoạn tinh vi nhằm đánh tráo tinh quặng có giá trị thành phế liệu để xuất khẩu, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài nguyên nghiêm trọng.

Điểm đặc biệt trong vụ án này là phương thức phạm tội hết sức tinh vi và mới. Các đối tượng không chỉ gian dối trong khai báo tên gọi, mã số, chủng loại hàng hóa, mà còn tổ chức hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ bằng cách sử dụng doanh nghiệp không hoạt động thực tế, mua hóa đơn giá trị gia tăng khống, lập hợp đồng giả và thực hiện các giao dịch chuyển tiền để che giấu bản chất.

Thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc khai báo hàng hóa có hàm lượng kim loại cao thành "xỉ đa kim" là thủ đoạn đánh tráo, biến sản phẩm khoáng sản có giá trị thành chất thải, nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý. Hành vi này không chỉ đe dọa công tác quản lý tài nguyên, mà nếu không bị ngăn chặn, có thể dẫn đến thất thoát tài nguyên quốc gia trên quy mô lớn, kéo theo các tội phạm về mua bán hóa đơn, trốn thuế, rửa tiền.

Kiểm tra một trong số 23 container xuất khẩu sang Trung Quốc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Phát Đồng Nai. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)

Vụ việc được phát hiện từ khi Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn kiểm tra hai tờ khai xuất khẩu 23 container sang Trung Quốc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Phát Đồng Nai. Hàng hóa được khai là "xỉ đa kim... thu gom trong quá trình luyện kim". Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy bên trong chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂, có hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu.

Điều tra xác định đây là đường dây có tổ chức, do Nguyễn Nguyên Lý cầm đầu. Lý nhận "đơn hàng" từ đối tượng Trung Quốc qua ứng dụng WeChat, sau đó điều phối mọi khâu từ thuê container, đặt tàu, đóng hàng đến sử dụng doanh nghiệp "ma" để làm thủ tục hải quan. Các thành viên khác được phân công chặt chẽ: người phụ trách pháp lý và khai báo hải quan; người làm việc tại cảng để phối hợp kiểm hóa; người thành lập, quản lý doanh nghiệp "ma", mua bán hóa đơn, lập hồ sơ khống và điều phối dòng tiền; người đứng tên đại diện pháp luật.

Hàng hóa được khai là "xỉ đa kim... thu gom trong quá trình luyện kim". (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)

Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ như thu thập lời khai, đối chất, xác minh tại hãng tàu, cơ quan thuế, ngân hàng và trưng cầu giám định chuyên sâu. Kết quả xác định tổng khối lượng hàng vi phạm là 652.080 kg (khoảng 652 tấn), với hàm lượng đồng trung bình 26,25%, sắt 37,35% và lưu huỳnh 35,69%. Hội đồng định giá kết luận giá trị lô hàng lên đến nhiều tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, tập trung làm rõ đối tượng người Trung Quốc đặt hàng, truy xét nguồn gốc thực sự của số khoáng sản này, xem xét có hành vi khai thác trái phép trong nước hay không, đồng thời làm rõ vai trò của các doanh nghiệp phát hành hóa đơn khống. Việc rà soát mở rộng các lô hàng và doanh nghiệp có dấu hiệu tương tự cũng đang được tiến hành nhằm triệt phá triệt để các đường dây, bảo vệ tài nguyên quốc gia và giữ vững kỷ cương pháp luật./.

Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy bên trong chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂, có hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu. (Ảnh: CA. TPHCM cung cấp)