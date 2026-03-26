Xử lý 2 nhóm học sinh THCS mang hung khí giải quyết mâu thuẫn trên TikTok

Ngày 26/3, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý hai nhóm học sinh trung học cơ sở mang hung khí đi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok.

Trước đó, vào tối 23/3, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của người dân về việc có 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo gạch, đá, cây gậy tụ tập đến hẻm 25, đường Mai Thị Lựu để đánh nhau.

Ngay trong đêm, Công an phường Ea Kao đã chỉ đạo các tổ nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Sau đó, lực lượng công an đã làm rõ 15 đối tượng (13 nam và 2 nữ) trong 2 nhóm tham gia vụ việc trên.

Đáng nói, tất cả đều đang là học sinh trung học cơ sở ở một số trường trên địa bàn phường Ea Kao và các phường, xã lân cận của tỉnh Đắk Lắk.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn đến 2 nhóm học sinh này hẹn đánh nhau là do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok.

Công an phường Ea Kao tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các học sinh này theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên án 26 thanh niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn 25 đối tượng trong vụ án đều cư trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; riêng Nguyễn Đỗ Nhật Trường đăng ký thường trú tại tỉnh Đắk Lắk, nơi ở tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức cũ.