Tây Ninh: Bắt tạm giam nhóm thiếu niên gây rối, tấn công người đi đường

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích.”

Ba đối tượng gồm Võ Trọng Nghĩa (sinh năm 2008, ngụ xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thành Đông (sinh năm 2008, ngụ phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) và Phạm Nguyễn Quốc Tiến (sinh năm 2009, ngụ phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 23/4, các đối tượng trên cùng 15 người khác tụ tập, điều khiển 10 xe môtô chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Một số đối tượng đã chuẩn bị hung khí như dao tự chế, bình xịt hơi cay để sẵn sàng sử dụng khi có mâu thuẫn.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này chạy xe tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự. Khi đến khu vực đường Dương Minh Châu, nhóm xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đang ngồi tại quán nước. Hai bên lời qua tiếng lại, ném bàn ghế rồi rời đi.

Sau đó, nhóm của Nghĩa, Đông và Tiến quay lại, dùng dao tự chế và hung khí tấn công một nhóm thanh niên khác đang lưu thông trên đường. Hậu quả, anh Nguyễn Quốc Nam bị thương ở cánh tay phải; anh Lý Thành Thái bị thương vùng mặt do bị ngã, phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng xác minh, mời 17 đối tượng liên quan lên làm việc, thu giữ nhiều hung khí. Các đối tượng đều từ 15-17 tuổi; một số có tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm./.

Tây Ninh: Khởi tố 24 đối tượng gây rối trật tự công cộng, lạng lách trên quốc lộ Nhóm đối tượng đi 25 xe môtô (nhiều xe không gắn hoặc che biển kiểm soát) đã chạy dàn hàng ngang, rồ ga, bốc đầu, lạng lách, đánh võng trên tuyến tránh Quốc lộ 50, đường tỉnh 830 và Quốc lộ 50.