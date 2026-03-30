Xử lý hình sự nhóm gây rối, đập kính ôtô vì "hiểu lầm quỵt tiền sầu riêng"

Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra Quyết định khởi tố 8 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 20/3 tại xã Ngũ Hiệp.

Trong đó, ra Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1997) và Nguyễn Trọng Thường (sinh năm 1999), cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng; Bùi Võ Khôi Nguyên (sinh năm 2007), trú tại tỉnh Đắk Lắk; 5 đối tượng còn lại do chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Cơ quan điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 19/3, anh Nguyễn Tấn Hiền (sinh năm 1975, thường trú xã Ea MDroh, tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại một vựa sầu riêng trên địa bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20/3, trong quá trình thương lượng mua bán, hai bên phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau, anh Hiền cùng những người bạn lên xe ôtô bỏ đi. Lúc này, các đối tượng trong vựa sầu riêng nghĩ nhóm anh Hiền mua sầu riêng không trả tiền nên dùng xe ôtô đuổi theo.

Khi đến gần khu vực ngã tư Hưng Long (thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp), các đối tượng bắt kịp, dùng ghế đập phá kính xe ôtô, hành hung 4 người trong nhóm của anh Hiền.

Khi được mọi người can ngăn, hai bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm. Sau đó, nhóm người trong vựa sầu riêng đã đưa những người bị thương trong nhóm anh Hiền đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng chỉ đạo Công an các đơn vị cấp tỉnh và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 tiến hành, xác minh, làm việc với những người có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

