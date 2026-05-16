Quảng Trị: Phát hiện vụ vận chuyển 260kg pháo nhập lậu trái phép

Tối 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển khoảng 260kg pháo trái phép.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11/5, tại khu vực thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang Phạm Thế Nam (sinh năm 1985, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi bốc xếp hàng cấm lên xe ôtô mang biển kiểm soát 29H-753.64.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện và đã phát hiện trên xe có 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, khối lượng khoảng 260kg do nước ngoài sản xuất cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Quá trình điều tra vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy xét, bắt giữ Trần Thị Minh Hương (sinh năm 1985, trú tại thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (sinh năm 1983, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) là các đối tượng có hành vi buôn bán số pháo hoa nổ nói trên.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.

