Thủ đoạn tinh vi ngụy trang pháo nổ để qua mắt lực lượng chức năng

Sáng 23/3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá thành công đường dây vận chuyển và buôn bán hàng cấm xuyên biên giới Việt Nam-Lào, thu giữ gần 710 kg pháo hoa nổ.

Trước đó, ngày 13/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Thái Bình kiểm tra, phát hiện xe ôtô tải kéo theo sơ mi rơmoóc do Trần Văn Trí (sinh năm 1990, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển, vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ.

Số pháo này được ngụy trang tinh vi bằng cách xếp hơn 60 tấn sắn khô lên trên nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Quá trình đấu tranh, Trần Văn Trí khai nhận số pháo hoa nổ trên do một phụ nữ tên “Phan Hương,” thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, hiện sinh sống tại Lào thuê vận chuyển về Tuyên Quang với tiền công 90 triệu đồng.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí về hành vi vận chuyển hàng cấm theo quy định tại khoản 3, Điều 191, Bộ luật Hình sự.

Với tinh thần “đánh tận gốc, đánh triệt để, không để đối tượng cầm đầu bỏ trốn,” Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng (Lào) xác minh nhân thân đối tượng “Phan Hương.” Qua đó, xác định đối tượng là Phan Thanh Hương (sinh năm 1963, trú tại Tổ dân phố 2, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang).

Sau quá trình vận động, ngày 19/3, Phan Thanh Hương đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú theo quy định.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

Lời cảnh tỉnh với đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép Tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc Hà về tội “Tàng trữ hàng cấm” và tuyên phạt bị cáo Hà 12 tháng tù giam, qua đó, răn đe hành vi vi phạm pháp luật.