Nữ kế toán phường lĩnh án 22 năm tù vì lừa đảo và giả mạo giấy tờ

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự) và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3, điểm b-Bộ luật Hình sự).

Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhung là 22 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Nhung vốn là cán bộ kế toán của Ủy ban Nhân dân phường La Khê, quận Hà Đông (cũ), thành phố Hà Nội-nay là phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn nên Nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nhẹ dạ.

Cụ thể, từ năm 2017-2022, Nhung đã cung cấp thông tin để đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục chuyển đổi đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sử dụng 5 sổ tiết kiệm không có tiền trong sổ của ngân hàng; sử dụng các biên lai thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Nhung tự lập để yêu cầu bị hại nộp thuế… nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỷ đồng của 6 bị hại.

Một trong số các bị hại của Nhung là ông Lê Đăng T (sinh năm 1970, ở Hà Nội). Năm 2021, vợ chồng ông T có mảnh đất 204 m2 ở phường Hà Đông (Hà Nội) muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên nên nhờ Nhung lo thủ tục.

Nhung đưa ra thông tin gian dối, khẳng định với ông T là mình có thể giúp ông T xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh đất trên. Theo yêu cầu của Nhung, năm 2021, ông T đưa cho bị cáo hơn 471 triệu đồng để đi "ngoại giao" và làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo lời khai của Nhung, sau khi cầm tiền của ông T, bị cáo đã không làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất 204 m2 của vợ chồng ông T, cũng không liên hệ với ai để “chạy” giấy tờ như đã hứa, mà dùng tiền số tiền này để chi tiêu cá nhân, đầu tư kinh doanh.

Trước đó, năm 2017, gia đình ông T có mảnh đất ao chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên muốn tách thửa và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Biết nhu cầu của gia đình ông T, Nhung đưa ra thông tin gian dối, khẳng định có thể giúp ông T tách thành 4 thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhung nhiều lần yêu cầu ông T chuyển tiền để “chạy” giấy tờ và ông T đã chuyển cho bị cáo gần 870 triệu đồng.

Đến năm 2021, để gia đình ông T không phát hiện có hành vi lừa đảo, Nhung đã cung cấp thông tin và thuê người làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất rồi giao 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho ông T.

Ngoài ra, Nhung còn lợi dụng “kẽ hở” trong hoạt động ngân hàng để chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng của vợ chồng anh Trịnh Hoài N (ở phường Hà Đông).

Theo cáo trạng, một số ngân hàng cho phép khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm, mở sổ tiết kiệm dạng giấy và cho phép tất toán sổ tiết kiệm online (hình thức làm thủ tục rút tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản ngân hàng của khách hàng) nhưng sau khi tất toán thì ngân hàng không thu hồi lại sổ tiết kiệm giấy.

Lợi dụng kẽ hở này, Nhung nảy sinh ý định thông qua công ty chuyên cung cấp dịch vụ chứng minh tài chính để mở các sổ tiết kiệm đứng tên Nhung tại ngân hàng này.

Sau khi mở được các sổ tiết kiệm, Nhung đến gặp vợ chồng anh N, đưa ra thông tin gian dối về việc bị cáo có sổ tiết kiệm chưa đến hạn rút tiền. Do cần tiền để làm ăn nên Nhung đặt vấn đề hỏi vay tiền nạn nhân và đặt lại sổ tiết kiệm để làm tin.

Tin tưởng Nhung nên vợ chồng anh N cho Nhung vay 3,8 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận lãi suất là 1.000 đồng/triệu đồng/ngày, trong thời hạn 3 tháng.

Tuy nhiên, Nhung đã chiếm đoạt hết số tiền trên để chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn thua lỗ hết./.

