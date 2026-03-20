Thanh Hóa: Phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 20/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Theo đó, ngày 18/3 các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh của hộ bà Nguyễn Thị Nga (địa chỉ số nhà 48 Tân Đức, khu phố Phúc Đức, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), chuyên sản xuất các mặt hàng như xúc xích, nem chua, nem rán, cá viên...

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và sản phẩm thành phẩm gồm: thịt xay sẵn, mỡ lợn, da bì lợn, cá ba sa, xúc xích, nem chua rán, cá viên cùng nhiều loại phụ gia như bột màu, phẩm màu, bột phụ gia, bột thính, bột quế... Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có tem nhãn, không ghi hạn sử dụng, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận các sản phẩm thành phẩm do cơ sở tự sản xuất; nguyên liệu và phụ gia được thu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm để xác định các chất cấm hoặc hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thanh Hóa: Phát hiện, thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc Theo chủ cơ sở thừa nhận, số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, sau đó mang về cấp đông và chủ yếu bán cho các quán nướng vỉa hè, quán lẩu, quán nhậu, quán ăn vặt…