Phạt tù chung thân đối tượng mua bán ma túy, chống người thi hành công vụ

Ngày 19/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm nhóm 4 bị cáo trong vụ mua bán trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ.

Trong đó, Tòa tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo “đầu vụ” Trần Hải Quỳnh (sinh năm 1982, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 251 - Bộ luật Hình sự), “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168 - Bộ luật Hình sự), “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (theo quy định tại Điều 304 - Bộ luật Hình sự) và “Chống người thi hành công vụ” (theo quy định tại Điều 330 - Bộ luật Hình sự).

Cũng trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ngân (sinh năm 1976, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) bị Tòa tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm” (theo quy định tại Điều 389 - Bộ luật Hình sự).

Hai bị cáo Lê Thị Kim Lương (sinh năm 1976, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Tuyết Anh (sinh năm 1984, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng lĩnh 18 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm” (theo quy định tại Điều 390 - Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Hải Quỳnh là đối tượng có nhiều tiền án về các hành vi liên quan ma túy, vũ khí quân dụng. Năm 2015, Quỳnh bị Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội phạt 15 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Năm 2025, Quỳnh ra tù, lên Lạng Sơn và mua 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn các loại và 2 bình xịt hơi cay với tổng số hơn 35 triệu đồng mục đích phòng thân.

Cũng trong thời gian này, Quỳnh mua từ một người không quen biết 200 triệu đồng ma túy, gồm các loại cần sa, nước vui, Heroin, Methamphetamine, Ketamine, MDMA về bán lẻ cho người khác.

Tháng 7/2025, Quỳnh nhờ người đứng tên thuê một căn nhà gần đường Phan Trọng Tuệ (Hà Nội) và mang toàn bộ ma túy, súng, đạn về cất giấu tại phòng ngủ.

Khoảng 22 giờ ngày 24/7/2025, tổ công tác Công an xã Đại Thanh (Hà Nội) đến kiểm tra căn nhà Quỳnh thuê. Thấy vậy, Quỳnh trốn vào trong phòng ngủ, để một người khác ra mở cửa.

Lực lượng Công an phát hiện Quỳnh đang trốn nên yêu cầu mở cửa nhưng Quỳnh đứng dựa lưng vào cửa, ngăn không cho ai mở. Quỳnh lấy 2 khẩu súng nói trên hướng nòng súng về phía tổ công tác và dọa bắn.

Tiếp đó, Quỳnh bắn súng lên trần nhà rồi bỏ chạy ra ngoài và bắn thêm một phát nữa xuống nền đường để dọa.

Tới bờ sông Tô Lịch, Quỳnh dùng súng chặn một đôi nam nữ thanh niên, cướp xe máy của họ và di chuyển xuống phố Linh Đàm gần đó.

Tại đây, Quỳnh vứt xe máy, thuê taxi đi mua quần áo mới rồi tới nhà bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ngân xin ngủ nhờ.Sáng hôm sau, Quỳnh kể lại chuyện bắn Công an, cướp xe máy cho Ngân và nhóm Lê Thị Kim Lương, Nguyễn Tuyết Anh biết, đồng thời nói muốn làm hộ chiếu để trốn sang Lào. Sau đó, Ngân giúp Quỳnh mua điện thoại, sim, đồ dùng…

Chiều cùng ngày, Quỳnh bắt taxi đi Quảng Trị để vượt biên. Tới chiều 26/7/2025, Quỳnh bị cơ quan Công an bắt giữ tại đây./.

