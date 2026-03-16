Ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại biên giới phía Bắc

Ngày 16/3, Cục Hải quan cho biết, lực lượng hải quan tại các cửa khẩu tuyến biên giới phía Bắc đã trực tiếp phát hiện và ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, vào 17 giờ ngày 11/3/2026, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một lô hàng thực phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 350 kg thực phẩm, gồm 150 kg xúc xích khô ăn liền, 120 kg xúc xích đông lạnh và 80 kg xiên thịt đông lạnh. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và không xác định được chủ sở hữu.

Trước đó, vào 17 giờ ngày 8/2/2026, tại cùng khu vực cách ly của cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã chủ trì, phối hợp cùng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 335 kg thực phẩm nhập lậu vô chủ, gồm 157 kg xúc xích khô ăn liền, 132 kg xúc xích đông lạnh và 46 kg xiên thịt đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, lô hàng đang trong tình trạng rã đông, không có chứng từ hợp pháp và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, ngày 6/2/2026, tại khu vực Km3 Quốc lộ 70 (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Đội Kiểm soát Hải quan đã chủ trì phát hiện và thu giữ 323 kg hàng đông lạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có chứng từ hợp pháp. Số hàng này được các đối tượng tập kết trái phép trong địa bàn hoạt động hải quan nhằm chuẩn bị vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Tại Chi cục Hải quan khu vực 8, lực lượng hải quan cũng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển thực phẩm bẩn từ biên giới vào nội địa.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 2 xe tải đông lạnh chứa hàng hóa không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào 6 giờ 30 phút ngày 6/3/2026, tại khu vực vùng nước cảng Vạn Gia (xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện đối tượng N.V.H (sinh năm 1993, trú tại Hải Hà, Quảng Ninh) điều khiển bè gỗ tự đóng, giả dạng đi đánh bắt hải sản để vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 200 kg xúc xích có xuất xứ Trung Quốc đã bị ẩm mốc, biến màu xanhcùng 6.000 quả trứng vịt, nhiều quả đã dập vỡ và bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ lô hàng trị giá khoảng 46 triệu đồng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã lập hồ sơ xử lý và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật

Tiếp đó, ngày 25/2/2026, tại khu vực bãi đất trống phía cuối đường bê tông thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô (Quảng Ninh), Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phục kích và bắt quả tang vụ tập kết thực phẩm nhập lậu.

Đối tượng T.T.L (trú tại xã Tiên Yên, Quảng Ninh) bị bắt giữ khi đang tập kết 168 kg xúc xích chế biến từ thịt lợn bọc trong bao nilon có nguồn gốc Trung Quốc. khi bị bắt giữ, đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào liên quan đến lô hàng. Tổng trị giá tang vật vi phạm ước tính 26,88 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/1/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cuối đường bê tông thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã chủ trì, phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Qua làm việc ban đầu, cơ quan hải quan đã thu giữ 455 kg chân gà đông lạnh (loại chưa rút xương), có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tổng trị giá tang vật vi phạm hành chính ước tính là 27.300.000 đồng (Hai mươi bảy triệu, ba trăm ngàn đồng). Ông P. Q. D (trú tại thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận đã mua gom số hàng hóa trên từ Trung Quốc, sau đó tìm cách vận chuyển trái phép qua biên giới đưa về Việt Nam để tiêu thụ nhằm mục đích kiếm lời. Toàn bộ số hàng hóa nhập khẩu đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào để chứng minh nguồn gốc.

Trước tình trạng buôn lậu thực phẩm bẩn có dấu hiệu gia tăng, lực lượng hải quan đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Việc liên tiếp phát hiện và xử lý các vụ việc không chỉ góp phần răn đe các đối tượng buôn lậu, mà còn thể hiện trách nhiệm của lực lượng hải quan trong ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm chất lượng xâm nhập thị trường, qua đó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương pháp luật tại khu vực biên giới và ổn định thị trường nội địa./.

