​Hải quan ​khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn thực phẩm chân gà đông lạnh

Công an tỉnh Sóc Trăng ban hành Thông báo kết luận Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định an toàn thực phẩm; không khởi tố vụ án hình sự Vi phạm an toàn thực phẩm.