Cao Bằng bắt đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới

Vào 5 giờ ngày 12/1, tại khu vực xóm Bo Nặm, xã Đình Phong, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an xã Đình Phong và Chi cục Hải quan khu vực XVI đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hà Văn Giáp (sinh năm 2002, trú tại xóm Long Giang, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) khi đang vận chuyển pháo hoa nổ trái phép.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Giáp đang mang theo 3 bao tải từ đường mòn trên núi xuống, có dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong mỗi bao tải là một thùng carton in chữ nước ngoài “JIQING”, chứa 12 hộp pháo hoa nghi là loại giàn 36 ống; tổng trọng lượng tang vật thu giữ là 53 kg.

Tại cơ quan điều tra, Giáp khai nhận đã mua số pháo này từ một đối tượng người Trung Quốc để đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để đưa đối tượng Hà Văn Giáp ra xử lý theo quy định của pháp luật./.

